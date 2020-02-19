В Китае официально признали российский препарат "Арбидол" эффективным против коронавируса
Препарат "Арбидол" попал в официальный список для лечения коронавируса. 18 февраля в Минздраве КНР опубликовали программы диагностики и лечения COVID-2019. Названы лекарственные препараты, эффективность которых по лечению коронавируса доказана. Напомним, профильной вакцины от этого заболевания еще нет. его разработкой занимаются в разных странах, в Китае, например, уже приступили к этапу тестирования на животных.
- В новой версии перечислено четыре препарата для тестирования — «Арбидол», хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром, -сообщает издание The Bell.
Этот препарат разработан еще в СССР, действующее вещество "Арбидола" умифеновир. В Китае производят дженерик этого лекарства, в общей сложности аналоги "Арбидола" выпускают шесть китайских компаний.
В России еще до появления новости от китайских ученых начали скупать этот препарат. Многие ипугались повторения ситуации, которая сложилась при распространении гриппа типа А (Н1N1) (свиной грипп), когда этот препарат смели с полок покупатели даже по завышенной цене.
ИСТОЧНИК KP.RU
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