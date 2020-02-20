2020-02-20T09:25:53+03:00
Экономика

Рейтинг богатейших женщин России возглавила соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук

С состоянием в $1,4 млрд она обогнала бессменного лидера Елену Батурину
Ася КУЗНЕЦОВА
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Татьяна Бакальчук впервые попала в список богатейших людей России в 2018 году. На тот момент Forbes оценил её состояние в $600 миллионов. Фото: Антон Новодережкин/ТАССТатьяна Бакальчук впервые попала в список богатейших людей России в 2018 году. На тот момент Forbes оценил её состояние в $600 миллионов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В рейтинге богатейших женщин России по версии журнала Forbes сменился лидер. Теперь им стала соосновательница и владелица онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, обогнавшая с состоянием в $1,4 миллиардов бессменного лидера Елену Батурину.

За год состояние Бакальчук увеличилось на $400 миллионов. Состояние Батуриной за тот же период не изменилось, составив на 20 февраля $1,2 миллиардов.

Рост доходов Бакальчук произошёл из-за перемен в её основном активе - интернет-магазине Wildberries, который вошёл в топ-10 крупнейших онлайн-продавцов, согласно рейтингу, опубликованному 20 февраля. В 2019 году его оборот составил 223,5 миллиарда рублей, увеличившись на 88%.

Татьяна Бакальчук впервые попала в список богатейших людей России в 2018 году. На тот момент Forbes оценил её состояние в $600 миллионов. Год спустя оно выросло в два раза, а Бакальчук заняла второе место в списке самых богатых женщин страны.

Елена Батурина - вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и в прошлом владелица одной из крупнейших строительных компаний Москвы - «Интеко». Батурина впервые вошла в в список Forbes с 2004 году с $1 миллиардом. 16 лет спустя её состояние выросло до $4,2 миллиардов, и упало меньше одного миллиарда только после кризиса 2008 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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