В Канаде столкнулись около 200 машин

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:53:07+03:00

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Из-за плохой погоды на пригородной трассе в канадском Монреале столкнулись около двухсот машин, в том числе грузовых, легковых и автобус. В результате цепного столкновения погибли два человек, еще около семи десятков водителей и пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

Местные СМИ сообщили, что из-за масштабов аварии спасателям не сразу удалось добраться до всех пострадавших, многим пришлось ждать помощи по нескольку часов. Автомобили с двумя погибшими также оказались заблокированными, тела удалось достать из машин только спустя некоторое время.

Известно, что в аварию попал и школьный автобус. Однако были ли в этот момент внутри дети, не сообщается, передает телеканал «360».

Причиной крупнейшей аварии называют плохую погоду. Скоростную трассу давно не чистили о снега и на поверхности образовалась ледовая корка. Кроме того в момент ДТП из-за сильнейшей метели на дороге была плохая видимость, передает сайт телеканала «Звезда».

Массовое ДТП в Канаде.

ИСТОЧНИК KP.RU