2020-02-20T13:51:08+03:00
Политика

Госдума обязала СМИ и мобильных операторов распространять экстренную информацию

Ни пресса, ни телекоммуникация не понесут дополнительных расходов в связи с принятием закона
Ася КУЗНЕЦОВА
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Принятые поправки закрепили за федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления право требования от операторов связи и СМИ, чтобы те распространили экстренную информациюПринятые поправки закрепили за федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления право требования от операторов связи и СМИ, чтобы те распространили экстренную информациюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о праве обращения к средствам массовой информации и мобильным операторам за распространением экстренной информации.

Поправки приняты в законы "О связи" и "О СМИ" в части распространения сигналов оповещения и экстренной информации.

В предыдущей версии закона было не указано, в каком случае к оператору или СМИ обращается федеральный орган исполнительной власти, в каком - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а в каком - орган местного самоуправления.

Принятые поправки закрепили за федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления право требования от операторов связи и СМИ, чтобы те распространили экстренную информацию. При этом операторы связи и СМИ не понесут дополнительных расходов в связи с принятием закона.

Закон об обязанности СМИ и операторов связи по бесплатному информированию и оповещению населения об угрозах ЧС вступил в силу в июле 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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