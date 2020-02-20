Госдума обязала СМИ и мобильных операторов распространять экстренную информацию
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о праве обращения к средствам массовой информации и мобильным операторам за распространением экстренной информации.
Поправки приняты в законы "О связи" и "О СМИ" в части распространения сигналов оповещения и экстренной информации.
В предыдущей версии закона было не указано, в каком случае к оператору или СМИ обращается федеральный орган исполнительной власти, в каком - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а в каком - орган местного самоуправления.
Принятые поправки закрепили за федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления право требования от операторов связи и СМИ, чтобы те распространили экстренную информацию. При этом операторы связи и СМИ не понесут дополнительных расходов в связи с принятием закона.
Закон об обязанности СМИ и операторов связи по бесплатному информированию и оповещению населения об угрозах ЧС вступил в силу в июле 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU