2020-02-20T14:30:36+03:00
Общество

"Единая Россия" единогласно поддержала закон об использовании материнского капитала

Госдума приняла законопроект
Ася КУЗНЕЦОВА
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При рождении первенца родители получат 466 617 рублей, а за второго - 616 617 рублейПри рождении первенца родители получат 466 617 рублей, а за второго - 616 617 рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об использовании материнского капитала. Проект одобрили 397 депутатов, среди них были все представители фракции "Единой России".

Главным автором документа, как и самой идеи материнского капитала, выступил президент Путин, отметил первый замруководитель фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев. Он также рассказал, что принятый закон разрешит многие проблемы внутри семьи, а оперативный поиск механизмов для его принятия должен стать ориентиром в последующей работе над социальной сферой.

- Семья обратится один раз, напишет заявление, где сразу будут учитываться все особенности, и не нужно будет идти к нотариусу и заверять решение о направлении сертификата на приобретение жилья, - пояснила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ольга Окунева.

Она также рассказала, что единоросы подробно объяснят населению все нововведения по материнскому капиталу. Родители могут обратиться за консультацией в одну из "семейных" приёмных сети.

10 февраля партия "Единая Россия" предложила Госдуме поправки в закон о материнском капитале, которые касались сфер его использования. Среди них - продление программы до 31 декабря 2026 года, начало выплат за рождение или усыновление первого ребёнка с 1 января 2020 года.

При рождении первенца родители получат 466 617 рублей, а за второго - 616 617 рублей. Также теперь получить материнский капитал могут одинокие отцы. Рассматривать заявку на выплату теперь будут всего пять дней. Также упростили и саму процедуру выдачи маткапитала.

Все поправки были подготовлены по договорённости между Правительством, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Изменения разработали в соответствии с поручениями Путина, которые он озвучил в своём послании Федеральному Собранию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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