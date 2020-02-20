В Родительском комитете прокомментировали расширение программы маткапитала

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:51:22+03:00

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В Национальном родительском комитете одобрили расширение программы маткапитала. Ранее этот законопроект одобрила Госдума.

«Это, конечно, замечательная инициатива. Потому что общее финансирование семьям с детьми увеличивается на 150 тыс. рублей… Конечно же, нужно поддерживать и при рождении первого ребёнка, и при рождении второго, и при рождении третьего, а также при рождении последующих детей. Потому что независимо от такого, каким ребёнок рождается по счёту в семье, он нуждается в средствах», - цитирует главу Национального родительского комитета Ирину Волынец RT.

Помимо этого Волынец добавила, что необходимо ввести единое понятие многодетной семьи для всей страны. Дело в том, что на сегодняшний день в разных регионах многодетными считаются семьи с разным количеством детей.

Напомним, ранее Госдума приняла закон, касающийся программы материнского капитала. Во-первых, проект решено было продлить до 2026 года, а во-вторых, выплаты решено распространить и на семьи, рожающие первого ребенка, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU