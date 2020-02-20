2020-02-20T18:12:08+03:00
В мире

При атаке протурецких боевиков в Идлибе погибли больше 50 сирийских военных

С турецкой стороны погибших двое
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Идлибе боевики атаковали позиции сирийских военныхВ Идлибе боевики атаковали позиции сирийских военныхФото: REUTERS
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В минобороны Турции сообщили о 50 погибших сирийских военных в результате нападения боевиков в Идлибе. Днем 20 февраля боевики, поддерживаемые Турцией, напали сирийцев в районе деревни Нейраб. Им удалось прорвать оборону на одном из участков в районе Кминаса.

Отразить атаку удалось при помощи ВКС России. Ответный удар нанесли с помощью Су-24. Уничтожена военная техника, включая танк и военные автомобили с вооружением.

По данным российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии ранены в результате атаки четверо сирийских солдат.

Есть жертвы и в рядах турецкой армии - пятеро солдат ранены, уточнили в министерстве обороны Турции. Еще двое убиты.

ВКС России нанесли удар по террористам, прорвавшимся вглубь сирийской территории.

В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии призвали Турцию "во избежание инцидентов прекратить поддержку действий террористов и передачу им вооружения".

ИСТОЧНИК KP.RU

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