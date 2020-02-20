2020-02-20T19:40:11+03:00
Происшествия

Один человек ранен в результате вооруженного нападения в мечети Лондона

О мотивах напавшего не известно
Юлия САЛЬНИКОВА
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Полицейские задержали нападавшегоПолицейские задержали нападавшегоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На севере Лондона произошло вооруженное нападение в мечети. Пострадал один человек - это мужчина 70 лет. Нападавший целенаправленно подошел к нему и нанес удар ножом. Очевидцы вызвали медиков и полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам.

- Полиция вызвана в мечеть около Риджентс-парка в 15.10, - сообщили в твиттер представители лондонской полиции. - Нападавший арестован по подозрении в покушении на убийство.

Медики забрали раненого в больницу, сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести - жизни мужчины ничто не угрожает.

Ранее в Ханау в Германии радикалы открыли стрельбу с кальянных. Погибли девять человек. Канцлер Германии ангела Меркель назвала это происшествие проэкстремистской акцией, по данным полиции, мотивом для преступника стали расистские убеждения, он испытывал ненависть к людям иного происхождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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