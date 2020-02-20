2020-02-20T20:21:16+03:00
Общество

В Китае рассчитывают остановить эпидемию коронавируса к 20 марта

Об этом сообщил координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов.
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Российские ученые приняли приглашение о совместной работе с китайскимиРоссийские ученые приняли приглашение о совместной работе с китайскимиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Китае создают свободную медицинскую зону с Россией. Это будет площадка для совместных исследований для китайских и российских ученых. Их работа будет заключаться в "апробации новых методов" для лечения опасных заболеваний. Российские исследователи с начала распространения эпидемии коронавируса сотрудничают с китайскими коллегами, в КНР направлен ряд препаратов, эффективность которых проверяют для лечения заболевания. Так, российский препарат Арбидол попал в список эффективных лекарств для пациентов с COVID-19.

- Китаю удалось добиться прорыва в области здравоохранения и фармакологии, китайские коллеги уверены, что к 20 марта эпидемия в Ухане будет остановлена,- сообщил Интерфаксу председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов.

Он сообщил, что российская делегация приняла приглашение отправиться в Китай для совместной работы над проектами по лечению коронавируса.

- Китаю необходимо, помимо локализации заболевания, бороться с политическим вирусом,- считает Гаврилов.

Ранее ученые из Уханя опровергли слухи об искусственном происхождении вируса, который якобы "вырвался" из лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Китае рассчитывают остановить эпидемию коронавируса к 20 марта
Появилось видео нападения в вооруженного нападения в мечети Лондона
Один человек ранен в результате вооруженного нападения в мечети Лондона
Зарплаты россиян растут быстрее цен вот уже десять лет
Захарова сообщила, что контакты между Россией и Турцией по Идлибу не прерваны
Результаты испытаний вакцины от коронавируса поступят в ВОЗ через три недели
В Турции опровергли информацию о запросе ЗРК Patriot у США
Аэрофлот вводит новую тарифную группу «Базовый/Base» для классов "Бизнес" и "Комфорт"
Антон Силуанов: Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса
Врачи выявили неожиданную пользу вишни для здоровья
Bloomberg: Турция запросила у США комплексы Patriot после атаки воевиков в Идлибе
При атаке протурецких боевиков в Идлибе погибли больше 50 сирийских военных
Белоруссия поблагодарила Россию за эвакуацию своих граждан из Китая
В ФТС сообщили о снижении импорта овощей в Россию из Китая из-за коронавируса
Шестерых россиян задержали в Дании по подозрению в контрабанде кокаина
Боевики при поддержке Турции прорвали оборону сирийской армии на одном из участков в Идлибе
"Испугались": Путин с юмором отреагировал на неполадки с микрофоном
Сотрудникам ФСО разрешат применять силу и оружие: Законопроект одобрен в первом чтении
Зараженных коронавирусом россиян с Diamond Princess госпитализируют
В Грузии обвинили Россию в кибератаке на их сайты: позицию Тбилиси поддержал госсекретарь США Помпео
Роструд: порядок индексации зарплат прописан недостаточно четко
Число заразившихся коронавирусом на круизном корабле в Японии выросло до 634 человек