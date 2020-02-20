В Китае рассчитывают остановить эпидемию коронавируса к 20 марта

20 Февр. 2020 2020-02-20T20:21:16+03:00

Об этом сообщил координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов.

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В Китае создают свободную медицинскую зону с Россией. Это будет площадка для совместных исследований для китайских и российских ученых. Их работа будет заключаться в "апробации новых методов" для лечения опасных заболеваний. Российские исследователи с начала распространения эпидемии коронавируса сотрудничают с китайскими коллегами, в КНР направлен ряд препаратов, эффективность которых проверяют для лечения заболевания. Так, российский препарат Арбидол попал в список эффективных лекарств для пациентов с COVID-19.

- Китаю удалось добиться прорыва в области здравоохранения и фармакологии, китайские коллеги уверены, что к 20 марта эпидемия в Ухане будет остановлена,- сообщил Интерфаксу председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов.

Он сообщил, что российская делегация приняла приглашение отправиться в Китай для совместной работы над проектами по лечению коронавируса.

- Китаю необходимо, помимо локализации заболевания, бороться с политическим вирусом,- считает Гаврилов.

Ранее ученые из Уханя опровергли слухи об искусственном происхождении вируса, который якобы "вырвался" из лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU