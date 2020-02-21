"Захотела поменять национальность": Эвакуированные из КНР украинцы оценили "теплый" прием на родине
Украинцы, эвакуированные из китайского города Ухань в связи с коронавирусом, рассказали о том, какой "теплый" прием им оказали соотечественнике на родине.
В соцсетях прибывшие домой украинские жители делились своими впечатлениями о шокировавшей их встрече. Так, Ольга Новик показала, как в Новых Санжарах, где решили разместить эвакуированных, забросали камнями их автобус.
Мать одной из украинок, эвакуированной их Уханя рассказала, что к прибывшим на родину относятся "как к прокаженным".
Полиция разогнала митинг против прибытия эвакуированных из китайского Уханя украинцев.Правоохранителям удалось разблокировать трассу, задержав нескольких протестующих
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»