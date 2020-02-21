2020-02-21T02:07:02+03:00
В мире

"Захотела поменять национальность": Эвакуированные из КНР украинцы оценили "теплый" прием на родине

Мать одной из украинок, эвакуированной из Китая, рассказала, что к вернувшимся относятся "как к прокаженным"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украинцы, эвакуированные из китайского города Ухань в связи с коронавирусом, рассказали о том, какой "теплый" прием им оказали соотечественнике на родине.

В соцсетях прибывшие домой украинские жители делились своими впечатлениями о шокировавшей их встрече. Так, Ольга Новик показала, как в Новых Санжарах, где решили разместить эвакуированных, забросали камнями их автобус.

Мать одной из украинок, эвакуированной их Уханя рассказала, что к прибывшим на родину относятся "как к прокаженным".

Полиция разогнала митинг против прибытия эвакуированных из китайского Уханя украинцев.Правоохранителям удалось разблокировать трассу, задержав нескольких протестующих

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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