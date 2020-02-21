Сечин рассказал Путину об итогах своих переговоров с Лукашенко
Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил российскому лидеру Владимиру Путину об итогах своих переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В ходе прошедших 18 февраля переговоров Сечин и Лукашенко обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Глава «Роснефти» рассказал, что белорусский лидер попросил у него совета по ситуации с нефтью и сообщил, что ему «хотелось бы ясности» в данном вопросе.
Сечин также отметил, что ценит доверительные отношения с Минском и настроен конструктивно.
Напомним, 1 января в «Белнефтехиме» заявили, что Белоруссия приостановила экспорт нефти после решения России остановить поставки «черного золота» на белорусские НПЗ. 11 февраля президенты России и Белоруссии на встрече в Сочи обсудили вопрос поставки нефти. В Кремле отметили, что встреча политиков прошла «в позитивном ключе», стороны договорились об условиях поставок природного газа, но по стоимости нефти вопрос ещё не решён.
ИСТОЧНИК KP.RU