21 Февр. 2020 2020-02-21T07:26:13+03:00

Сечин рассказал Путину об итогах своих переговоров с Лукашенко. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Изменить размер текста: A A

Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил российскому лидеру Владимиру Путину об итогах своих переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе прошедших 18 февраля переговоров Сечин и Лукашенко обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Глава «Роснефти» рассказал, что белорусский лидер попросил у него совета по ситуации с нефтью и сообщил, что ему «хотелось бы ясности» в данном вопросе.

Сечин также отметил, что ценит доверительные отношения с Минском и настроен конструктивно.

Напомним, 1 января в «Белнефтехиме» заявили, что Белоруссия приостановила экспорт нефти после решения России остановить поставки «черного золота» на белорусские НПЗ. 11 февраля президенты России и Белоруссии на встрече в Сочи обсудили вопрос поставки нефти. В Кремле отметили, что встреча политиков прошла «в позитивном ключе», стороны договорились об условиях поставок природного газа, но по стоимости нефти вопрос ещё не решён.

ИСТОЧНИК KP.RU