Россия остановила поставки нефти на белорусские НПЗ

3 Янв. 2020 2020-01-03T11:55:33+03:00

По словам эксперта, подача топлива прекратилась с 1 января, а "непрерывные партии" закончились 31 декабря

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В Белоруссии сообщили, что Россия остановила поставки нефти на НПЗ республики.

- Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет, - заявил источник.

Отмечается, что подача нефти прекратилась с 1 января текущего года, а "непрерывные партии" закончились 31 декабря. При этом в Белоруссии пока есть запасы нефти и НПЗ работают в штатном режиме.

В "Белнефтехиме" подтвердили, что поставки прекращены, загрузка НПЗ снижена до технологического минимума, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России. Вице-премьер министр Украины рассказал, что ни в одних правилах Евросоюза не написано, что необходимо закупать газ у определенной страны. Дмитрий Кулеба добавил, что ключевой вопрос в том, чтобы Россия не использовала газ как инструмент шантажа или коррумпирования национальных элит.

ИСТОЧНИК KP.RU