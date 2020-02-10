"Мировая цена": В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из РФ
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал, что страна будет покупать у РФ нефть в текущем году по цене в 83—85% от мировой.
- Там из-за барреля она плавает, пошлина сама прыгает… Близко — 83—85%, - заявил Крутой.
По его словам, в 2020 году для Белоруссии останется примерно та же цифра.
- Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберём и возьмём чистую цену между компаниями, то она мировая, - также подчеркнул первый вице-премьер, пишет БЕЛТА.
Ранее в Минэнерго РФ назвали коммерческим вопрос о поставках нефти белорусской стороне.
На днях президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи обсудили вопрос поставки нефти. В Кремле отметили, что встреча политиков прошла "в позитивном ключе".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года Александр Лукашенко заявил, что Минск не просит у Москвы дешевых газа и нефти. Белорусский лидер отметил важность равных условий в отношениях Белоруссии и России.
ИСТОЧНИК KP.RU