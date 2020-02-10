2020-02-10T23:06:23+03:00
В мире

"Мировая цена": В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из РФ

Ранее в Минэнерго России назвали коммерческим вопрос о поставках нефти белорусской стороне
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Мировая цена": В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из РФ"Мировая цена": В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из РФФото: REUTERS
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Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал, что страна будет покупать у РФ нефть в текущем году по цене в 83—85% от мировой.

- Там из-за барреля она плавает, пошлина сама прыгает… Близко — 83—85%, - заявил Крутой.

По его словам, в 2020 году для Белоруссии останется примерно та же цифра.

- Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберём и возьмём чистую цену между компаниями, то она мировая, - также подчеркнул первый вице-премьер, пишет БЕЛТА.

Ранее в Минэнерго РФ назвали коммерческим вопрос о поставках нефти белорусской стороне.

На днях президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи обсудили вопрос поставки нефти. В Кремле отметили, что встреча политиков прошла "в позитивном ключе".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года Александр Лукашенко заявил, что Минск не просит у Москвы дешевых газа и нефти. Белорусский лидер отметил важность равных условий в отношениях Белоруссии и России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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