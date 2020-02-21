В Москве пожарные спасли из горящего дома кота и пятерых человек

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:44:36+03:00

Питомца жильцов пострадавшей квартиры нашли, когда он был уже практически без сознания

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В Москве пожарные вывели из горящего дома кота и пятерых человек. Никто из них не пострадал, лишь животное надышалось дымом.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в пятницу, 21 февраля, в 8:37 утра. Пожар возник в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого дома на Ленинском проспекте.

Некоторых жильцов пришлось эвакуировать с балконов. Фото: ГУ МЧС по Москве

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в считанные минуты. С балконов верхних этажей уже просили помощи заблокированные в своих квартирах людей. Сотрудники МЧС тут же приступили к тушению возгорания. Им удалось спасти пятерых человек, а также вовремя обнаружить питомца одного из жильцов воспламенившейся квартиры.

"В ходе разведки и тушения горящей квартиры, уловил еле заметное движение в углу задымленной комнаты. В таких случаях мы всегда проверяем, что это может быть. Я подполз ближе, смотрю, а это кот. Он был практически без сознания и еле шевелился. Мы с ребятами тут же вынесли его на свежий воздух и начали откачивать", - рассказал участвовавший в спасении пожарный.

Пожар потушили менее, чем за полчаса. Фото: ГУ МЧС по Москве

С животным сейчас все хорошо. Судя по фотографиям с места происшествия, он надышался дымом, но не получил ожогов. Само возгорание было потушено уже около девяти часов утра. Его ликвидировали на площади 10 квадратных метров, сообщается на сайте МЧС.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года счастливое воссоединение кота с семьей состоялось в городе Ковров Владимировской области. Загорелся одноэтажный жилой дом - хозяйка животного смогла самостоятельно покинуть здание, а вот ее питомцу помогли спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU