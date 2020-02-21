Ученые обнаружили черную дыру в центре Млечного пути

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:07:17+03:00

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Астрофизики из Японии обнаружили в центре галактики Млечный путь необычный объект. По словам специалистов, он может оказаться черной дырой промежуточного типа, существование которых ранее было не доказано.

Вначале ученые отметили в центре галактики необычные движения газовых облаков. По подсчетам специалистов, облака вращаются вокруг неопознанного объекта, масса которого превышает массу Солнца в 10 тысяч раз. Однако увидеть сам этот объект астрофизикам так и не удалось, пишет сайт телеканала «Звезда».

В связи с этим ученые предположили, что это может быть разновидность черной дыры. Всего дыры принято делить на сверхмассивные, масса которых превышает солнечную в 100 тысяч раз, и маленькие, превышающие массу Солнца более, чем в 62 раза. Однако, согласно предположениям специалистов, может существовать еще и промежуточный вид черных дыр. Если предположения окажутся правдой, то в центре Млечного пути находится именно такая, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU