Ученые обнаружили черную дыру в центре Млечного пути
Астрофизики из Японии обнаружили в центре галактики Млечный путь необычный объект. По словам специалистов, он может оказаться черной дырой промежуточного типа, существование которых ранее было не доказано.
Вначале ученые отметили в центре галактики необычные движения газовых облаков. По подсчетам специалистов, облака вращаются вокруг неопознанного объекта, масса которого превышает массу Солнца в 10 тысяч раз. Однако увидеть сам этот объект астрофизикам так и не удалось, пишет сайт телеканала «Звезда».
В связи с этим ученые предположили, что это может быть разновидность черной дыры. Всего дыры принято делить на сверхмассивные, масса которых превышает солнечную в 100 тысяч раз, и маленькие, превышающие массу Солнца более, чем в 62 раза. Однако, согласно предположениям специалистов, может существовать еще и промежуточный вид черных дыр. Если предположения окажутся правдой, то в центре Млечного пути находится именно такая, передает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU