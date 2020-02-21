Жителей итальянской Ломбардии призывают не покидать дома из-за коронавируса

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:04:51+03:00

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Власти итальянской Ломбардии призвали жителей региона, в частности городов Кодоньо и Кастильоне-д'Адда, не покидать дома и избегать контактов с другими людьми в качестве меры профилактики китайского коронавируса.

Объявление было сделано вскоре после того, как число зараженных этой инфекцией на территории страны увеличилось до шести человек.

Напомним, что первыми заболевание подхватили два пожилых китайца и один итальянец, доставленный в Рим из Уханя. А в минувший четверг в больницу Кодоньо с симптомами коронавируса попал 38-летний сотрудник одной из международных компаний. Позже заболевание подтвердилось у его супруги и мужчины, который также контактировал с зараженным.

Стоит отметить, что сам сотрудник компании не был в Китае, но ужинал вместе с коллегами, которые недавно вернулись из командировки в республике. В настоящий момент устанавливаются личности всех граждан, контактировавших с больными в последнее время, передает агентство ANSA.

Тем временем, спецкор "КП" Дарья Асламова отправилась в зараженный коронавирусом Китай, чтобы изнутри посмотреть, как с опасным заболеванием борются на его "родине".

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU