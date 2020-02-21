2020-02-21T16:04:51+03:00
В мире

Жителей итальянской Ломбардии призывают не покидать дома из-за коронавируса

Число зараженных новой инфекции в европейской стране увеличилось до шести человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Людям рекомендовали не выходить на улицуЛюдям рекомендовали не выходить на улицуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти итальянской Ломбардии призвали жителей региона, в частности городов Кодоньо и Кастильоне-д'Адда, не покидать дома и избегать контактов с другими людьми в качестве меры профилактики китайского коронавируса.

Объявление было сделано вскоре после того, как число зараженных этой инфекцией на территории страны увеличилось до шести человек.

Напомним, что первыми заболевание подхватили два пожилых китайца и один итальянец, доставленный в Рим из Уханя. А в минувший четверг в больницу Кодоньо с симптомами коронавируса попал 38-летний сотрудник одной из международных компаний. Позже заболевание подтвердилось у его супруги и мужчины, который также контактировал с зараженным.

Стоит отметить, что сам сотрудник компании не был в Китае, но ужинал вместе с коллегами, которые недавно вернулись из командировки в республике. В настоящий момент устанавливаются личности всех граждан, контактировавших с больными в последнее время, передает агентство ANSA.

Тем временем, спецкор "КП" Дарья Асламова отправилась в зараженный коронавирусом Китай, чтобы изнутри посмотреть, как с опасным заболеванием борются на его "родине".

Карта распространения коронавируса

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Росстат назвал три главные жизненные цели российских мужчин
Болгария стала эпицентром антироссийской кампании США, заявили в СВР
Эрдоган обсудит с Путиным напряженную ситуацию в Идлибе
В сети появилось видео посадки горящего самолёта в США
Эксперт оценил идею увеличения транспортного налога на старые машины
Советскую норму о молоке "за вредность" отменили
В Госдуме оценили предложение Украины провести выборы в Крыму
Зеленский назвал Украину Средневековой Европой
В Москве у бизнесмена-миллионера остановилось сердце во время приёма у стоматолога
У эвакуированного с Diamond Princess израильтянина нашли коронавирус
Эксперты назвали подходящие для экстремального туризма регионы России
Жителей итальянской Ломбардии призывают не покидать дома из-за коронавируса
Треть россиян считают нижнюю полку поезда самой безопасной
Новак рассказал о новом ценовом предложении по нефти для Белоруссии
Героиня проекта #ПочтаПобеда Екатерина Григорьевна Дёмина ждет ваших писем
Песков: с приближением выборов президента США параноидальных сообщений будет все больше
Суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины Гриценко
Посол России в США назвал главный приоритет страны в военной сфере