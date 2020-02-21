Чтобы провериться на коронавирус в Китае – придется заплатить

ИДУ СДАВАТЬСЯ

И почему я все кашляю и кашляю! И так уже третий день! Паранойя в Пекине растет как на дрожжах. Когда я решила идти «сдаваться» в местный госпиталь, и родня, и мои местные знакомые подняли страшный крик: «Тебя схватят, повяжут, арестуют, упекут!» Да с чего меня нужно вязать?! Они ж не звери. Сама пойду, добровольно. Если заболела, будут лечить. Если здорова, успокоят. Врачи, они и в Китае врачи.

Перед походом прополоскала водкой рот, протерла спиртом руки. Потом решила принять для дезинфекции внутрь. У меня полчемодана забито водкой «Добрый медведь», который мне жизнь спас во время Олимпиады в Южной Корее. Я тогда везла водку в подарок корейским друзьям, но тут грянул нановирус (температура под сорок и беспрерывный понос). Народ увозили пачками в больницы. Очереди в туалет были длиною в жизнь. Но я выжила. Утром натощак, морщась, выпивала стакан теплой противной жидкости, и привет вирусу. Нас так просто не возьмешь.

В Пекине я тоже хлопнула стаканчик в медицинских целях, а потом меня охватили сомнения: а вдруг врачи запах учуют? Но как тут учуешь? Они в скафандрах, я в маске.

Госпиталь Xiehe – крупнейший в Пекине. Народу, к моему удивлению, оказалось немного. Устав бродить по бесконечным коридорам, я нашла, наконец, медсестру, говорящую по-английски. Выслушав меня, она сказала: «Это вам в неотложку надо. Сейчас отведу».

Госпиталь Xiehe – крупнейший в Пекине.Фото: Дарья АСЛАМОВА

«ВАМ ПРОСТО СТРАШНО?»

В неотложке было на удивление спокойно. Четыре больных и десять родственников. (В Китае очень сильны семейные чувства. В больницу пациента сопровождают минимум двое близких.) Прямо здесь же, за стеклом, в реанимационном боксе лежал задумчивый китаец средних лет, весь опутанный капельницами. Врачи выглядели как космонавты, улетевшие на Марс минимум лет пять назад. Вид прямо-таки замученный. На стойке администратора стоял красный флажок с серпом и молотом, которому я обрадовалась, как родному.

В регистратуре госпиталя.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Меня быстро осмотрели.

- А что вам собственно беспокоит? – устало спросила медсестра.

- Кашель, а мне домой лететь.

На двери горит табло с фамилией.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Давление у вас превосходное, пульс в норме, температура выше всех похвал. Вид здоровый, глаза блестят. Насморк у вас хронический, чихайте на здоровье. Ну, а кашель…Обыкновенный кашель. Вам просто страшно?

- Я не трус, но я боюсь.

Очень вдохновляющая витрина рядом с госпиталем (посвящена знаменитому европейскому врачу, который учил своих китайских коллег).Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Поймите, обследование стоит денег. Страховые компании не покрывают расходы на болезни в зоне эпидемий.

- Я заплачу.

- Даже наши граждане платят за МРТ легких и органов брюшной полости, - извиняющимся тоном объяснила медсестра.

- МРТ? – удивилась я.

Оказалось, помимо анализов из носа и горла, врачи сразу предпочитают сделать МРТ на случай пневмонии и выяснения уязвимых точек пациента: почек, печени, сердца. Цена вопроса – 4000 рублей. Китайцы, кстати, платили столько же.

В помещениях госпиталя народу, к удивлению, оказалось немного.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Врач взяла у меня анализы, опросила и отправила на МРТ. Веселому рентгенологу понравилось все, кроме моей печени, но она никому не нравится. Сама я ее нежно люблю.

- Идите домой, - сказали мне, выдав заключение. – Анализы на коронавирус будут готовы только через 10-12 часов. Если что, мы вас сами найдем.

Очень ласково сказали.

Пробирки с анализами на коронавирус.Фото: Дарья АСЛАМОВА

ВСЕ УШЛИ НА ФРОНТ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760180" frameborder="0"></iframe> Опустевшие улицы китайских городов.

Я решила отпраздновать хорошие снимки МРТ в ближайшем гостиничном кафе размером с футбольное поле, где я была единственной клиенткой. Милая официантка сразу поняла, откуда я пришла, по больничному пакету.

- А почему народу нет в больнице? – спросила я девушку.

- Видите ли, правительство попросило граждан в Пекине не посещать больницы без крайней необходимости. Врачей нет. Они все уехали в провинцию Хубэй. Там главный фронт борьбы с коронавирусом.

Он так и сказала: фронт.

- Я не боюсь заболеть, я же молодая. А вот родители…Вирус не щадит пожилых и слабых.

Мне стало неловко. Приперлась тут со своим кашлем…

- А вы не стесняйтесь. Вы иностранка, вам домой лететь. Конечно, вы переживаете за близких. И самое главное, дисциплина. В Пекине объявлен карантин, и люди сидят по домам. Хотя никто их за руку не ловит, если надо выйти. Я верю, что мы выживем, пусть даже весь мир против нас.

Пекин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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