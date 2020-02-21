Китайский коронавирус, последние новости на 21 февраля 2020 года: вывезенных из Китая украинцев на родине встретили камнями

По последним данным, китайским коронавирусом заболели по меньше мере 76 тысяч человек. Болезнь унесла жизни 2247 из них. Вылечившихся за сутки стало на две тысячи больше. Их число достигло 18 440. Заметим, переломный момент наступил пару дней назад, когда количество выздоровевших впервые превысило число заболевших.

Несмотря на это новости о коронавирусе нельзя назвать радужными. По крайней мере для украинцев, которых власти заботливо эвакуировали на родину из Китая. В родных землях этих людей не ждали. "Чумной" рейс (лишь условно, все эвакуированные по заверениям властей здоровы) не приняли во Львове и Харькове. Борт направили в Полтаву. По пути до санатория, где должны были поместить украинцев на карантин, колонну забросали камнями местные жители. Навести порядок удалось только после приезда Нацгвардии с броневиками.

Выяснилось, как в прогрессивном Китае власти уведомляют жителей о близкой угрозе. В специальном приложении отмечены улицы и даже дома, где был найден зараженный коронавирусом человек. Такая система работает в каждом городе.

На лайнере Diamond Princess нашли новых зараженных. Среди них двое россиян, их скоро госпитализируют. Напомним, ранее на карантинном судне заразилась семейная пара из России. Всего же людей с диагнозом на корабле сотни.

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Национальная комиссия по здравоохранению КНР добавила в списки для борьбы с инфекцией российский препарат с неоднозначной репутацией. Это арбидол. Дело в том, что этот препарат не одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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