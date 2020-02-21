2020-02-21T07:55:51+03:00
Общество

Китайский коронавирус, последние новости на 21 февраля 2020 года: вывезенных из Китая украинцев на родине встретили камнями

Мы собрали последние новости о китайском коронавирусе на утро 21 февраля 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Коронавирус подхватили 76 000 человек со всего земного шара.Коронавирус подхватили 76 000 человек со всего земного шара.Фото: REUTERS
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По последним данным, китайским коронавирусом заболели по меньше мере 76 тысяч человек. Болезнь унесла жизни 2247 из них. Вылечившихся за сутки стало на две тысячи больше. Их число достигло 18 440. Заметим, переломный момент наступил пару дней назад, когда количество выздоровевших впервые превысило число заболевших.

Несмотря на это новости о коронавирусе нельзя назвать радужными. По крайней мере для украинцев, которых власти заботливо эвакуировали на родину из Китая. В родных землях этих людей не ждали. "Чумной" рейс (лишь условно, все эвакуированные по заверениям властей здоровы) не приняли во Львове и Харькове. Борт направили в Полтаву. По пути до санатория, где должны были поместить украинцев на карантин, колонну забросали камнями местные жители. Навести порядок удалось только после приезда Нацгвардии с броневиками.

Выяснилось, как в прогрессивном Китае власти уведомляют жителей о близкой угрозе. В специальном приложении отмечены улицы и даже дома, где был найден зараженный коронавирусом человек. Такая система работает в каждом городе.

На лайнере Diamond Princess нашли новых зараженных. Среди них двое россиян, их скоро госпитализируют. Напомним, ранее на карантинном судне заразилась семейная пара из России. Всего же людей с диагнозом на корабле сотни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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