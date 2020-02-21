2020-02-21T15:23:53+03:00
Общество

Эксперты назвали подходящие для экстремального туризма регионы России

Ими оказались Камчатка, Крым, Ямал и Хакасия
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: Туристическая компания «АДРЕНАЛИН-ТУР»Фото: Туристическая компания «АДРЕНАЛИН-ТУР»
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В Ростуризме рассказали, какие регионы больше всего подходят для экстремального отдыха. Вне конкуренции оказалась Камчатка. Там любители экстрима могут заняться лыжным спортом или сноубордом, испытать сложные спуски на склонах вулканов и сопок. Если же вам не по душе зимние виды спорта, то на Камчатке круглый год доступен серфинг. Однако в холодные сезоны для этого потребуется экипировка.

Второй, не менее "экстремальный" регион, - это Крым. Там можно заняться каякингом (спуск по горным рекам), а также горным туризмом: роупджампингом (прыжки с веревкой с выскоих объектов) или скайлайном (хождение по натянутой стропе), пишет RT.

Еще одно место, куда могут поехать любители экстрима, - Ямал. Здесь эксперты рекомендуют маршрут по горному массиву Рай-Из или же этнографический туризм (проживание в стойбище вместе с коренным населением).

Замыкает топ Хакасия, которая славится своим парком "Мраморка", расположенным на базе самой большой мраморной скалы в России. Там проложены альпинистские маршруты разной сложности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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