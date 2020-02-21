2020-02-21T15:33:09+03:00
Происшествия

В Москве у бизнесмена-миллионера остановилось сердце во время приёма у стоматолога

После операции мужчина встал с кресла и рухнул на пол
Артем ДЕГТЯРЕВ
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"Скорая" доставила Игоря В. в реанимацию, одной из столичных больниц."Скорая" доставила Игоря В. в реанимацию, одной из столичных больниц.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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21 февраля в одной из частных стоматологических клиник города Москвы остановилось сердце у 59-летнего бизнесмена Игоря В. Мужчина приехал в клинику для лечение зубов. Операция прошла в штатном режиме, однако после завершения, когда Игорь попытался встать из стоматологического кресла, ему резко стало плохо.

- Пациент стоматологической клиники схватился за сердце и упал в медицинском кабинете. Сотрудники стоматологии оказали ему необходимую первую помощь. "Скорая" доставила Игоря В. в реанимацию, одной из столичных больниц. Предварительный диагноз - остановка сердца, - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

В настоящее время бизнесмен находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Игорь В. является руководителем крупной компании, которая занимается производством и поставками строительных крепежных материалов и работает на рынке с 1996 года. Его фирма представлена в России, Республике Беларусь, СНГ, странах Балтии и Ближнего востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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