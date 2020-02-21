2020-02-21T16:46:05+03:00
Политика

Болгария стала эпицентром антироссийской кампании США, заявили в СВР

В республике регулярно инсценируются "шпионские скандалы" с последующим выдворением дипломатов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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СВР назвала Болгарию эпицентром антироссийской кампании СШАСВР назвала Болгарию эпицентром антироссийской кампании СШАФото: Михаил ФРОЛОВ
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Американские спецслужбы давно развернули антироссийскую кампанию, целью которой является компрометация политических и общественных деятелей, выступающих за налаживание отношений с нашей страной. Эпицентром такой программы стала Болгария, считают в Службе внешней разведки РФ.

"Мобилизуется агентура и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США", - говорится в релизе ведомства.

Также регулярно инсценируются "шпионские" скандалы с последующим выдворением российских дипломатов из страны, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в начале года власти Болгарии решили выслать двух сотрудников дипмиссии РФ. Одного обвинили в "незаконной" заинтересованности выборами в республике, а второго - в шпионаже в энергетическом секторе.

Также в конце прошлого года другого российского дипломата выдворили из Болгарии. Подробности заведенного в его отношении дела не разглашаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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