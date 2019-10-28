Болгария высылает российского дипломата

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-28T18:08:26+03:00

В МИД Болгарии пояснили, что ситуация связана с расследованием дела о шпионаже

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В МИД Болгарии подтвердили факт отправки из страны российского дипломата. ТАСС со ссылкой на дипломатическое ведомство станы сообщает, что в отношении посла ранее было заведено уголовное дело. Его подозревали в шпионаже. Вскоре прокуратура прекратила расследование в отношении подозреваемого. Только после этого МИД Болгарии выступил с требованием выслать посла обратно в Россию.

- Болгарская сторона высказала пожелание, что бы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня. По информации МИД лицо уже покинуло территорию Болгарии, - сказано в сообщении МИД Болгарии.

В российском посольстве этой страны ситуацию пока никак не прокомментировали.

Ранее сайт kp.ru писал, что Болгария при помощи России хочет построить "Балканский Поток". Глава МИД страны Екатерина Захариева обсуждала этот вопрос с российским коллегой Сергеем Лавровым.

ИСТОЧНИК KP.RU