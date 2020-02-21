В Испании задержали россиянку по запросу США

21 Февр. 2020 2020-02-21T18:24:41+03:00

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США. Её обвиняют в передаче третьим лицам биометрических данных.

Вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов рассказал, что переводчицу задержали 14 февраля в аэропорту Санта-Крус-де-Тенерифе, в Испанию Красилова прилетела в командировку. Помощи у комитета попросила её мать, сообщает телеканал RT.

США объявили Красилову в международный розыск, ей грозит экстрадиция и возможен пожизненный срок.

Переводчица снимала отпечатки пальцев в международном отделе американского посольства. После его закрытия Красилова начала заниматься письменными переводами во Всероссийском центре карантина растений.

- Сейчас мы приложим все усилия по линии комитета для помощи нашей гражданке, - заявил вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов.

ИСТОЧНИК KP.RU