2020-02-21T18:24:41+03:00
В мире

В Испании задержали россиянку по запросу США

Ей грозит пожизненный срок
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу СШАРоссийскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу СШАФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США. Её обвиняют в передаче третьим лицам биометрических данных.

Вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов рассказал, что переводчицу задержали 14 февраля в аэропорту Санта-Крус-де-Тенерифе, в Испанию Красилова прилетела в командировку. Помощи у комитета попросила её мать, сообщает телеканал RT.

США объявили Красилову в международный розыск, ей грозит экстрадиция и возможен пожизненный срок.

Переводчица снимала отпечатки пальцев в международном отделе американского посольства. После его закрытия Красилова начала заниматься письменными переводами во Всероссийском центре карантина растений.

- Сейчас мы приложим все усилия по линии комитета для помощи нашей гражданке, - заявил вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава ВОЗ о сдерживании эпидемии коронавируса: "Окно возможностей закрывается, мир должен действовать быстрее"
Российское посольство окажет максимальное содействие россиянке, задержанной в Испании по запросу США
В Испании задержали россиянку по запросу США
Дверь не закрывается, душ бьет током: Эвакуированных из Уханя украинцев заселили в санаторий
Высокая честь и большая ответственность: Ирина Волк призналась, что не ожидала получить звание генерал-майора
Вылечившийся от коронавируса китаец снова заразился им
Британка, принявшая ислам, призналась в планировании теракта
На Украине возбудили пять уголовных дел из-за связанных с коронавирусом беспорядков
Учёные нашли новый вид улиток, боящихся изменений климата, и назвали их в честь Греты Тунберг
Российское посольство во Франции назвало причину смерти российского моряка
Росстат назвал три главные жизненные цели российских мужчин
Болгария стала эпицентром антироссийской кампании США, заявили в СВР
Эрдоган обсудит с Путиным напряженную ситуацию в Идлибе
В сети появилось видео посадки горящего самолёта в США
Эксперт оценил идею увеличения транспортного налога на старые машины
Советскую норму о молоке "за вредность" отменили
В Госдуме оценили предложение Украины провести выборы в Крыму
Зеленский назвал Украину Средневековой Европой
В Москве у бизнесмена-миллионера остановилось сердце во время приёма у стоматолога
У эвакуированного с Diamond Princess израильтянина нашли коронавирус
Эксперты назвали подходящие для экстремального туризма регионы России
Жителей итальянской Ломбардии призывают не покидать дома из-за коронавируса
Треть россиян считают нижнюю полку поезда самой безопасной
Новак рассказал о новом ценовом предложении по нефти для Белоруссии
Героиня проекта #ПочтаПобеда Екатерина Григорьевна Дёмина ждет ваших писем
Песков: с приближением выборов президента США параноидальных сообщений будет все больше
Суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины Гриценко
Посол России в США назвал главный приоритет страны в военной сфере