2020-02-21T20:10:25+03:00
Общество

Получение российского гражданства упростят для четырёх стран

Законопроект предусматривает изменение правил для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана
Ася КУЗНЕЦОВА
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Закон предусматривает оформление паспорта России без отказа от другого гражданстваЗакон предусматривает оформление паспорта России без отказа от другого гражданстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Гражданам Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана теперь станет легче получить российский паспорт, если Госдума примет законопроект об упрощении для них процедуры получения гражданства.

В соответствии с проектом, гражданам этих четырёх стран не нужно будет доказывать своё материальное положение, а также жить на территории России пять лет перед подачей документов на смену подданства.

Документ также упростит получение гражданства для тех, кто состоит в браке с гражданином России. Получение паспорта в упрощённой форме они смогут не после трёх лет проживания в браке, а уже после одного года. Об этом сообщил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Также закон предусматривает оформление паспорта России без отказа от другого гражданства.

Проект закона внесут на рассмотрение в Госдуму до конца февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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