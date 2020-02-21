Получение российского гражданства упростят для четырёх стран
Гражданам Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана теперь станет легче получить российский паспорт, если Госдума примет законопроект об упрощении для них процедуры получения гражданства.
В соответствии с проектом, гражданам этих четырёх стран не нужно будет доказывать своё материальное положение, а также жить на территории России пять лет перед подачей документов на смену подданства.
Документ также упростит получение гражданства для тех, кто состоит в браке с гражданином России. Получение паспорта в упрощённой форме они смогут не после трёх лет проживания в браке, а уже после одного года. Об этом сообщил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Также закон предусматривает оформление паспорта России без отказа от другого гражданства.
Проект закона внесут на рассмотрение в Госдуму до конца февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU