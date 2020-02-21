2020-02-21T21:01:53+03:00
В мире

Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет России войну

Предложение бывшего главы СНБО не поддержали в 2014 году на фоне борьбы за власть, а затем - из-за опасений потерять иностранные инвестиции
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Турчинов рассказал, что сам настаивал в 2014 году на введении военного положения, однако ему не оказали поддержки в преддверии выборов президентаТурчинов рассказал, что сам настаивал в 2014 году на введении военного положения, однако ему не оказали поддержки в преддверии выборов президентаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Александр Турчинов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, объяснил, почему Киев не объявляет России войну и не вводит военное положение.

- Многие путают объявление войны и военное положение. Объявление войны, к сожалению, - мы и до сих пор не можем объявить войну ядерному государству, - заявил он в эфире интернет-канала "Исландия".

Турчинов также отметил, что сам настаивал в 2014 году на введении военного положения, однако ему не оказали поддержки в преддверии выборов президента.

После вопрос военного положения не рассматривался, поскольку стал бы поводом для остановки финансовой помощи Международного валютного фонда, а также сотрудничества с иностранными инвесторами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военное положение не сможет решить конфликт в Донбассе, а лишь приведет к хаосу.

Савченко сломала микрофон Турчинова в Раде.Во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса депутат прервала главу СНБО, призывающего поддержать документ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин обеспокоен агрессией экстремистов в Идлибе
Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет России войну
Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко
В вузах России будут обучать инструкторов для придворовых спортивных площадок
Получение российского гражданства упростят для четырёх стран
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе
Глава ВОЗ о сдерживании эпидемии коронавируса: "Окно возможностей закрывается, мир должен действовать быстрее"
Российское посольство окажет максимальное содействие россиянке, задержанной в Испании по запросу США
В Испании задержали россиянку по запросу США
Дверь не закрывается, душ бьет током: Эвакуированных из Уханя украинцев заселили в санаторий
Высокая честь и большая ответственность: Ирина Волк призналась, что не ожидала получить звание генерал-майора
Вылечившийся от коронавируса китаец снова заразился им
Британка, принявшая ислам, призналась в планировании теракта
На Украине возбудили пять уголовных дел из-за связанных с коронавирусом беспорядков