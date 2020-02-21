Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет России войну

21 Февр. 2020 2020-02-21T21:01:53+03:00

Турчинов рассказал, что сам настаивал в 2014 году на введении военного положения, однако ему не оказали поддержки в преддверии выборов президента Фото: REUTERS

Предложение бывшего главы СНБО не поддержали в 2014 году на фоне борьбы за власть, а затем - из-за опасений потерять иностранные инвестиции

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Александр Турчинов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, объяснил, почему Киев не объявляет России войну и не вводит военное положение.

- Многие путают объявление войны и военное положение. Объявление войны, к сожалению, - мы и до сих пор не можем объявить войну ядерному государству, - заявил он в эфире интернет-канала "Исландия".

Турчинов также отметил, что сам настаивал в 2014 году на введении военного положения, однако ему не оказали поддержки в преддверии выборов президента.

После вопрос военного положения не рассматривался, поскольку стал бы поводом для остановки финансовой помощи Международного валютного фонда, а также сотрудничества с иностранными инвесторами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военное положение не сможет решить конфликт в Донбассе, а лишь приведет к хаосу.

Савченко сломала микрофон Турчинова в Раде.Во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса депутат прервала главу СНБО, призывающего поддержать документ

ИСТОЧНИК KP.RU