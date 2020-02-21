Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет России войну
Александр Турчинов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, объяснил, почему Киев не объявляет России войну и не вводит военное положение.
- Многие путают объявление войны и военное положение. Объявление войны, к сожалению, - мы и до сих пор не можем объявить войну ядерному государству, - заявил он в эфире интернет-канала "Исландия".
Турчинов также отметил, что сам настаивал в 2014 году на введении военного положения, однако ему не оказали поддержки в преддверии выборов президента.
После вопрос военного положения не рассматривался, поскольку стал бы поводом для остановки финансовой помощи Международного валютного фонда, а также сотрудничества с иностранными инвесторами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военное положение не сможет решить конфликт в Донбассе, а лишь приведет к хаосу.
Савченко сломала микрофон Турчинова в Раде.Во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса депутат прервала главу СНБО, призывающего поддержать документ
ИСТОЧНИК KP.RU