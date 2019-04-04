Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс

Российским журналистам актер и кандидат в президенты интервью не дает. Боится, что противник Петр Порошенко выкрутит это интервью против него, заклеймив «агентом Москвы». Ну, так принято в украинской политике. Зато Владимир Зеленский разоткровенничался на Радио «Свобода». «КП» приводит его самые яркие цитаты.

ЧЕЙ КРЫМ?

«Крым - это Украина. Был, есть и будет».

КАК ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ?

«Войну остановить невозможно. На войне ты или проиграешь, или выиграешь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии. У нас отжали территорию. Но это временно».

КТО ДРУГ УКРАИНЫ?

«Все ситуативно. Стратегическими партнерами в каких вопросах, каких направлениях? Жизнь изменчива, мы должны сотрудничать со всеми государствами, которые не угрожают нашей независимости и суверенности, на выгодных для Украины условиях».

В КАКУЮ СТРАНУ ПОЕДЕТЕ, КАК ПРЕЗИДЕНТ?

«Мне кажется, что на первом этапе президенту следует поехать в регионы и города Украины, которые уже давно требуют внимания со стороны властей. Их много в нашей стране. А уже потом - официальные визиты за границу».

КАКОЙ ИЗДАДИТЕ ПЕРВЫЙ УКАЗ?

«Это будет указ, который утвердит план действий по внедрению на Украине подлинного народовластия. Также подам законопроекты «О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей», «Об импичменте президента Украины», «Об отзыве народного депутата Украины».

МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГА

Владимир Зеленский Крым не признает, Донбасс отдавать не собирается. Так что же изменится для России, если артист встанет у руля Украины?

- Главное преимущество Зеленского перед Порошенко — у него руки не залиты по локоть кровью. Пять лет мы пытаемся договориться с нынешним президентом Украины. И все безуспешно. Сколько раз главы государств встречались в Минске, чтобы решить проблему Донбасса. Порошенко никакие договоренности соблюдать не хочет. Наши отношения увязли и никуда не двигаются. С Зеленским есть шанс вести деловые переговоры. А пока он в интервью говорит то, что хотят услышать от него украинцы. Сейчас руководителю «95 квартала» нужно победить на выборах, - рассказал «КП» политолог Александр Солуков.

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