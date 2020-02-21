Эрдоган, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

21 Февр. 2020 2020-02-21T21:51:00+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии в ближайшее время. Все они подчеркнули необходимость четырехсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина.

- Что касается Идлиба, то они выразили общую озабоченность в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией, в которой находится гражданское население, и опасностью эскалации. Они согласились с тем, что кризис требует политического решения, - сказано в сообщении администрации французского президента.

Напомним, что в конце января обострилась ситуация в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. Сирийские войска были вынуждены перейти в контрнаступление из-за нарушения перемирия боевиками. В результате освободили большую часть провинций Алеппо и Идлиб.

Москва неоднократно поддерживала борьбу с террористами, однако Анкара посчитала такие шаги нарушением сочинских договоренностей о мирном урегулировании. Из-за этого Эрдоган заявил о готовности к военным действиям в Идлибе. В связи с такой напряжённостью, за последние дни боевики участили свои атаки на новые позиции сирийской армии. 20 февраля к их защите подключились ВКС России.

ИСТОЧНИК KP.RU