2020-02-21T21:51:00+03:00
Политика

Эрдоган, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президенты считают, что встреча с участием Путина необходима
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Лидеры Турции, Франции и Германии подчеркнули необходимость четырехсторонней встречи с участием президента РоссииЛидеры Турции, Франции и Германии подчеркнули необходимость четырехсторонней встречи с участием президента РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии в ближайшее время. Все они подчеркнули необходимость четырехсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина.

- Что касается Идлиба, то они выразили общую озабоченность в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией, в которой находится гражданское население, и опасностью эскалации. Они согласились с тем, что кризис требует политического решения, - сказано в сообщении администрации французского президента.

Напомним, что в конце января обострилась ситуация в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. Сирийские войска были вынуждены перейти в контрнаступление из-за нарушения перемирия боевиками. В результате освободили большую часть провинций Алеппо и Идлиб.

Москва неоднократно поддерживала борьбу с террористами, однако Анкара посчитала такие шаги нарушением сочинских договоренностей о мирном урегулировании. Из-за этого Эрдоган заявил о готовности к военным действиям в Идлибе. В связи с такой напряжённостью, за последние дни боевики участили свои атаки на новые позиции сирийской армии. 20 февраля к их защите подключились ВКС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр здравоохранения Украины покинула санаторий с эвакуированными из Уханя
Украинские власти предупредили граждан о будущем снижении пенсий
Эрдоган, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Умер советский и американский актёр Борис Лёскин
Путин обеспокоен агрессией экстремистов в Идлибе
Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет России войну
Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко
В вузах России будут обучать инструкторов для придворовых спортивных площадок
Получение российского гражданства упростят для четырёх стран
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе
Глава ВОЗ о сдерживании эпидемии коронавируса: "Окно возможностей закрывается, мир должен действовать быстрее"
Российское посольство окажет максимальное содействие россиянке, задержанной в Испании по запросу США
В Испании задержали россиянку по запросу США
Дверь не закрывается, душ бьет током: Эвакуированных из Уханя украинцев заселили в санаторий
Высокая честь и большая ответственность: Ирина Волк призналась, что не ожидала получить звание генерал-майора
Вылечившийся от коронавируса китаец снова заразился им
Британка, принявшая ислам, призналась в планировании теракта
На Украине возбудили пять уголовных дел из-за связанных с коронавирусом беспорядков