2020-02-22T09:01:16+03:00
Политика

На Украине педиатра хотят засудить за прием пациентов на русском языке

Скандал устроила жительница города Вишневое, которая потребовала, чтобы с ней и ее ребенком говорили только на мове [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Анастасия Нуца с дочерьюАнастасия Нуца с дочерьюФото: скриншот с видео
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Новый скандал на почве употребления русского языка разгорелся на Украине. В этот раз под "удар" попала врач-педиатр одной из больниц города Вишневое под Киевом.

На прием к доктору пришла Анастасия Нуца с дочерью Дашей. Женщине сразу не понравилось, что беседа велась на русском языке. Сначала в ответ на претензии педиатр пыталась переводить все свои фразы на украинский, но потом отказалась от этой идеи.

По словам пациентки, врач также по-русски написала в медицинской карте, что мать ребенка отказывается находиться на приеме у русскоговорящего врача. На этом общение с Анастасией завершилось.

Украинский врач отказалась общаться с пациентами на национальном языке.С педиатром, которая после инцидента ушла на больничный, уже "провели беседу".

Разгневанная родительница обратилась с жалобой на горячую линию министерства здравоохранения и в администрацию медицинского учреждения.

"Вы что, русского не понимаете?", — ответили ей в приемной.

А вот заместитель директора больницы заявил, что с педиатром уже провели беседу, правда переучить ее не обещают - все-таки стаж работы 36 лет. Анастасия намерена обращаться в суд в случае необходимости, передает "Вiкна-новини".

Сайт kp.ru писал, что ранее кандидатку на участие в "Евровидении" от Украины затравили за выбор песни на русском языке, а не мове.

Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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