На Украине педиатра хотят засудить за прием пациентов на русском языке
Новый скандал на почве употребления русского языка разгорелся на Украине. В этот раз под "удар" попала врач-педиатр одной из больниц города Вишневое под Киевом.
На прием к доктору пришла Анастасия Нуца с дочерью Дашей. Женщине сразу не понравилось, что беседа велась на русском языке. Сначала в ответ на претензии педиатр пыталась переводить все свои фразы на украинский, но потом отказалась от этой идеи.
По словам пациентки, врач также по-русски написала в медицинской карте, что мать ребенка отказывается находиться на приеме у русскоговорящего врача. На этом общение с Анастасией завершилось.
Украинский врач отказалась общаться с пациентами на национальном языке.С педиатром, которая после инцидента ушла на больничный, уже "провели беседу".
Разгневанная родительница обратилась с жалобой на горячую линию министерства здравоохранения и в администрацию медицинского учреждения.
"Вы что, русского не понимаете?", — ответили ей в приемной.
А вот заместитель директора больницы заявил, что с педиатром уже провели беседу, правда переучить ее не обещают - все-таки стаж работы 36 лет. Анастасия намерена обращаться в суд в случае необходимости, передает "Вiкна-новини".
Сайт kp.ru писал, что ранее кандидатку на участие в "Евровидении" от Украины затравили за выбор песни на русском языке, а не мове.
Украинский язык стал «исключительным» на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU
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