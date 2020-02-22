Посольство РФ направило в МИД Италии ноту из-за обыска у биатлонистов

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:34:44+03:00

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Посольство России направило в министерство иностранных дел Италии ноту в связи с обыском, который был проведен утром в субботу в номере отеля, где остановились наши биатлонисты.

Сайт kp.ru писал, что полицейские Антерсельва обыскали личные вещи Александра Логинова и его соседа по комнате, после чего забрали в отдел тренера спортсмена Александра Касперовича. Международный союз биатлонистов пожаловался на то, что наставник россиянина приехал на соревнования по чужой аккредитации. Также Логинова вновь заподозрили в применении допинга. У него изъяли телефон и компьютер.

Российские дипломаты требуют обеспечить необходимые условия для подготовки и участия сборной в Чемпионате мира. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что ситуацию удастся разрешить.

"Хотела бы обратить внимание, что наша первоочередная задача, которая сейчас стоит перед нами, — это вернуть спорт спорту, оградить спортсменов от психологического давления". - сказала он в эфире телеканала "Россия 24".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762373" frameborder="0"></iframe> Российские биатлонисты едут в полицейское управление.

ИСТОЧНИК KP.RU