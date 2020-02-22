Посольство РФ направило в МИД Италии ноту из-за обыска у биатлонистов
Посольство России направило в министерство иностранных дел Италии ноту в связи с обыском, который был проведен утром в субботу в номере отеля, где остановились наши биатлонисты.
Сайт kp.ru писал, что полицейские Антерсельва обыскали личные вещи Александра Логинова и его соседа по комнате, после чего забрали в отдел тренера спортсмена Александра Касперовича. Международный союз биатлонистов пожаловался на то, что наставник россиянина приехал на соревнования по чужой аккредитации. Также Логинова вновь заподозрили в применении допинга. У него изъяли телефон и компьютер.
Российские дипломаты требуют обеспечить необходимые условия для подготовки и участия сборной в Чемпионате мира. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что ситуацию удастся разрешить.
"Хотела бы обратить внимание, что наша первоочередная задача, которая сейчас стоит перед нами, — это вернуть спорт спорту, оградить спортсменов от психологического давления". - сказала он в эфире телеканала "Россия 24".
Российские биатлонисты едут в полицейское управление.
ИСТОЧНИК KP.RU
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