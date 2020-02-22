Большая холодная война в биатлоне: С нашими биатлонистами борются, как с террористами

Около 6 утра. Тишайшее даже днем итальянское местечко с аккуратненькими домиками в альпийском стиле. Как говорится, лыжы у печки стоят. А рядом с лыжами еще и ружья. Это же база спортсменов на чемпионате мира по биатлону. Самому скандальному, как выясняется, виду спорта.

У нас все не очень хорошо в биатлоне. Женская команда проваливается. Там свои разборки. Великая олимпийская чемпионата прошлого Анфиса Резцова грозится подать в суд на Союз биатлонистов России, если ее дочь, 23-летнюю Кристину не допустят до эстафеты, как не допустили до всех предыдущих стартов. Евгения Устюгова лишили золотой медали в Сочи, а вместе с ним и всю нашу эстафетную команду, а вместе с ней и всю Россию первого места в общекомандном зачете Олимпиады-2014.

Евгения Устюгова лишили золотой медали в СочиФото: EAST NEWS

Одно светлое пятно – Александр Логинов. Он, как говорится, всем чертям на зло, стал сенсацией ЧМ, выиграв золото в спринте (10 км) и бронзу в гонке преследования. И все равно не слова богу, братья-норвежцы по фамилии Бо высказались в стилистике самых святых из святых – мол нам противно с ним соревноваться, ведь в свое время он отбывал дисквалификацию за допинг. Было дело. Отбывал. И это черная страница в биографии спортсмена. Но Александр «свое отсидел», правда? На свободу с чистой совести? Или расстрелять его надо было?

Видимо идея про расстрелять как раз и пришла в голову итальянской полиции. В номера Евгения Гараничева, Александра Логинова и тренера Александра Касперовича ворвались полицейские. Первым делом забрали ружья. Понятное дело, русский спортсмен – считай террорист. Потом ноутбуки и телефоны. Потом личные вещи. Потом личные автомобили Логинова и Касперовича. Нормально так за несколько часом до старта?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762373" frameborder="0"></iframe> Российские биатлонисты едут в полицейское управление.

Драматизма всей ситуации добавляет то, что именно в Италии употребление допинга считается уголовным преступлением. И если что-то в ноутбуках, телефонах или личных вещах полиции не понравится – нашим спортсменам грозит реальный срок.

- Полиция сама открыла дверь. Гараничев их не интересовал, - рассказал каналу «Россия-24» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. – Они сразу взялись за Логинова. Сейчас Саша чуть не плачет, он глубоко шокирован происходящим. Но продолжает готовится к старту.

guberniev_dmitry Обыски в номерах сборной прошли утром в субботу

Формальным поводом для итальянцев провести обыски стало то, что Александр Касперович находился на базе по чужой аккредитации. Нашей делегации не хватило установленной квоты и недостающую аккредитацию россиянам предоставили коллеги из украинской делегации (единственное светлое пятно в этой истории – это то, что русские и украинцы в спорте по-прежнему братья). Тем не менее вопросов масса – как можно было не найти аккредитации для личного тренера нашего лидера? Зачем мухлевать там, где все не так уж и сложно, если у сборной и так не самый хороший имидж?

Впрочем, это нарушение, и даже подозрения не объясняют, зачем надо было устраивать облаву на русских в 6 утра в день старта? Просто так, для души?

У Александра Логинова изъяли компьютер и телефон

Никто из россиян, к счастью, не задержан. Президент СБР Владимир Драчев отправился в полицию за объяснениями. Посольство РФ в Италии, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отвечающий за спорт, министр спорта Олег Матыцин уже занимаются произошедшим.

Но очень похоже, что против нас в спорте действительно идет открытая война. Все, что произошло с Логиновым и его коллегами – отличное начало для советского (или европейского) боевика времен холодной войны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762377" frameborder="0"></iframe> Вице-президент Федерации биатлона - про обыски.

Да, у нас, наверное много грехов в спортивном прошлом. Но заранее относится к русским спортсменам, как к опасным преступникам – дикая несправедливость. К тому же обрушились на лидера, на нашу единственную надежду – Логинова. Как сказал бы один популярный телеведущий: «Случайность – не думаю!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762371" frameborder="0"></iframe> Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Забрали оружие как у опасных преступников": Полиция Италии нагрянула с обыском в номера российских биатлонистов

Утром в субботу, 22 февраля, полиция Италии нагрянула с обысками в номера отеля, где остановилась сборная России по биатлону.

По словам комментатора Дмитрия Губерниева, который стал очевидцем случившегося, у спортсмена Александра Логинова изъяли телефон и компьютер (подробности)