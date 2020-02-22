2020-02-22T11:09:41+03:00
Спорт

Биатлонист Александр Логинов подозревается в повторном нарушении антидопинговых правил

Именно на этом основании итальянские полицейские провели обыск в отеле сборной России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Александр Логинов уже попадал в допинговый скандалАлександр Логинов уже попадал в допинговый скандалФото: REUTERS
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Российский биатлонист Александр Логинов подозревается в повторном нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в ордере итальянской полиции на обыск отеля в Антхольце, где остановилась сборная нашей страны.

Сайт kp.ru писал, что правоохранители нагрянули к спортсменам утром в субботу, 22 февраля. Они вошли в номера без стука и начали рыться в вещах россиян. Самим биатлонистам сказали сидеть и не двигаться.

По итогам обыска у Логинова изъяли телефон и компьютер. Его личного тренера Александра Касперовича забрали в отдел. Вместе с наставником остаются переводчик и глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Международный союз биатлонистов заявил, что тренер приехал на соревнования по чужой аккредитации, а значит - так считают в IBU - мог привезти с собой допинг.

Согласно данным ТАСС, правоохранители обыскали не только номера спортсменов, но и их автомобили. Ордер на обыск выписан на имя Касперовича и Логинова, который ранее выиграл золотую медаль в спринте на чемпионате мира.

Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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