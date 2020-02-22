22 Февр. 2020 2020-02-22T11:09:41+03:00

Именно на этом основании итальянские полицейские провели обыск в отеле сборной России

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Российский биатлонист Александр Логинов подозревается в повторном нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в ордере итальянской полиции на обыск отеля в Антхольце, где остановилась сборная нашей страны.

Сайт kp.ru писал, что правоохранители нагрянули к спортсменам утром в субботу, 22 февраля. Они вошли в номера без стука и начали рыться в вещах россиян. Самим биатлонистам сказали сидеть и не двигаться.

По итогам обыска у Логинова изъяли телефон и компьютер. Его личного тренера Александра Касперовича забрали в отдел. Вместе с наставником остаются переводчик и глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Международный союз биатлонистов заявил, что тренер приехал на соревнования по чужой аккредитации, а значит - так считают в IBU - мог привезти с собой допинг.

Согласно данным ТАСС, правоохранители обыскали не только номера спортсменов, но и их автомобили. Ордер на обыск выписан на имя Касперовича и Логинова, который ранее выиграл золотую медаль в спринте на чемпионате мира.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762371" frameborder="0"></iframe> Полиция в Италии проводит обыски у Александра Логинова и других российских биатлонистов.

ИСТОЧНИК KP.RU