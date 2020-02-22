Олимпийская чемпионка Светлана Журова об обыске у российских биатлонистов: «Не очень честная игра»

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:13:24+03:00

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В эфире радио «Комсомольская правда» олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова прокомментировала обыск, который был проведен утром в субботу в номере наших биатлонистов. Она отметила, что такие действия законны с точки зрения законодательства Италии, но есть «человеческий вопрос» - насколько честно делать это в день соревнования.

«У них очень жестко относятся к допингу, есть нормы в законодательстве, которые позволяют полицейским по определенным заявлениям проводить обыск у спортсменов, даже по минимальным подозрениям. Возможно, после проверки, ничего не будет подтверждено, но они обязаны проверить. Дальше вопрос человеческий: делать это в день соревнований, когда до эстафеты остается несколько часов - это не очень честная игра», - сказала спортсменка.

Однако Журова заявила, что наши спортсмены должны быть готовы к таким вещам и «привыкли к ним», поскольку «комиссары допинговые приходят, когда хотят, и так далее». Более того, по ее мнению, медицинская бригада «давно уже подкована» и ничего лишнего не может быть даже в медицинской сумке.

Напомним, утром 22 февраля полицейские Антерсельва обыскали личные вещи российского биатлониста Александра Логинова и его соседа по комнате, после чего забрали в отдел тренера спортсмена Александра Касперовича. Логинова вновь заподозрили в применении допинга. В ходе обыска у него изъяли телефон и компьютер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762414" frameborder="0"></iframe> Логинов рассказал Губерниеву об обысках.

ИСТОЧНИК KP.RU