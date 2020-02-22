2020-02-22T16:13:24+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка Светлана Журова об обыске у российских биатлонистов: «Не очень честная игра»

В эфире радио «Комсомольская правда» Светлана Журова объяснила, почему наши спортсмены должны быть готовы к таким вещам [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Биатлонист Александр ЛогиновБиатлонист Александр ЛогиновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В эфире радио «Комсомольская правда» олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова прокомментировала обыск, который был проведен утром в субботу в номере наших биатлонистов. Она отметила, что такие действия законны с точки зрения законодательства Италии, но есть «человеческий вопрос» - насколько честно делать это в день соревнования.

«У них очень жестко относятся к допингу, есть нормы в законодательстве, которые позволяют полицейским по определенным заявлениям проводить обыск у спортсменов, даже по минимальным подозрениям. Возможно, после проверки, ничего не будет подтверждено, но они обязаны проверить. Дальше вопрос человеческий: делать это в день соревнований, когда до эстафеты остается несколько часов - это не очень честная игра», - сказала спортсменка.

Однако Журова заявила, что наши спортсмены должны быть готовы к таким вещам и «привыкли к ним», поскольку «комиссары допинговые приходят, когда хотят, и так далее». Более того, по ее мнению, медицинская бригада «давно уже подкована» и ничего лишнего не может быть даже в медицинской сумке.

Напомним, утром 22 февраля полицейские Антерсельва обыскали личные вещи российского биатлониста Александра Логинова и его соседа по комнате, после чего забрали в отдел тренера спортсмена Александра Касперовича. Логинова вновь заподозрили в применении допинга. В ходе обыска у него изъяли телефон и компьютер.

Логинов рассказал Губерниеву об обысках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Допинговый скандал»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд впервые отстранил от работы главу коллекторской фирмы за угрозы должникам
Зеленский принял отставку Тернопольского губернатора из-за протестов в регионе
Олимпийская чемпионка Светлана Журова об обыске у российских биатлонистов: «Не очень честная игра»
Украинская полиция «взяла в кольцо» санаторий с эвакуированными из китайского Уханя
Песков о «поручениях» президента по ВИЧ: «Никогда не слышал об этом»
Кравчук не поверил словам о снижении пенсий на Украине
Глава Минздрава Украины показала свою комнату в санатории "Новые Санжары"
В Италии зафиксирована вторая смерть от коронавируса
Посольство РФ направило в МИД Италии ноту из-за обыска у биатлонистов
МИД России оценил решение суда Гааги по морским претензиям Украины
Российские дипломаты готовы оказать помощь биатлонистам
Секретарь СНБО Украины вылетел в Новые Санжары, где прошли беспорядки
Православные верующие отмечают первую в 2020 году Вселенскую родительскую субботу
Более 11,4 тысячи российских детей ВИЧ-инфицированы
Албания экстрадировала в Россию воевавшего в Сирии сторонника ИГ*
Биатлонист Александр Логинов подозревается в повторном нарушении антидопинговых правил
"Мы не сломаемся, не такой менталитет": Логинов рассказал об обысках в Италии
Союз биатлонистов рассказал, почему полиция нагрянула к Логинову
"И так каждый раз": Скабеева оценила обещание Зеленского наказать за беспорядки
Появилось видео обысков в номерах российских биатлонистов в Италии