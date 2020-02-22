Замглавы МИД РФ рассказал о восьми случаях нападения на российскую базу Хмеймим

22 Февр. 2020 2020-02-22T18:28:54+03:00

Вершинин также сообщил о том, что сирийская армия частично освободила демилитаризованную зону в Идлибе

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Только с начала года на российскую базу в Сирии было совершено восемь нападений с помощью беспилотников. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Дипломат отметил, что Москва не готова терпеть очаг террористов в Сирии и будет поддерживать сирийские войска до тех пор, пока они противостоят боевикам.

Вершинин также сообщил о том, что сирийская армия частично освободила демилитаризованную зону в Идлибе. «Наше понимание заключается в том, что задача продвижения сирийских правительственных войск заключалась не в том, чтобы дойти до какой-то границы и там остановиться. Они реагировали на террористов», - передает ТАСС словам замминистра.

Напомним, за два года на российской базе Хмеймим в Сирии сбили больше 100 дронов боевиков. При этом около половины случаев произошли в 2019 году. В начале февраля средства противовоздушной обороны на авиабазе Хмеймим отразили атаку беспилотников, которые были выпущены с подконтрольной боевикам Идлибской зоны деэскалации.

ИСТОЧНИК KP.RU