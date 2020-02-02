Сирийские боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

2 Февр. 2020 2020-02-02T21:15:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские средства противовоздушной обороны на авиабазе Хмеймим в Сирии отразили атаку беспилотников, которые были выпущены с подконтрольной боевикам Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Боренков.

«Средствами радиоэлектронной борьбы авиабазы был осуществлен перехват управления и выведение всех БПЛА из строя нарушением функционирования систем управления», - заявил он.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 20 января российскую авиабазу атаковали три беспилотника, которые отразили ПВО. В Минобороны России сообщили, что никто не пострадал, материального ущерба также не было нанесено.

Как сообщал сайт kp.ru, за два года на базе Хмеймим сбили больше 100 дронов боевиков. При этом около половины случаев произошли в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU