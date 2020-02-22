22 Февр. 2020 2020-02-22T19:54:21+03:00

Эрдоган заявил о планах встретиться с Путиным, Меркель и Макроном на саммите по Идлибу Фото: REUTERS

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах встретиться с российским и французским коллегами, Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель 5 марта на саммите по ситуации в сирийском Идлибе.

«Тема Идлиба - такая же важная, как это ранее было с Африном и территориями, где проводилась [операция ВС Турции] "Источник мира". По этой теме я вчера высказал нашу решимость господину Путину, а также Меркель и Макрону. Я встречусь 5 марта с Путиным, Макроном и Меркель, и мы вновь обсудим эту тему», - сказал глава Турции.

Напомним, ситуация в идлибской зоне деэскалации резко обострилась с начала месяца. 21 февраля эту проблему российский и турецкий лидеры обсудили в ходе телефонного разговора. Они выразили обеспокоенность усилением агрессии со стороны боевиков в регионе, а также заявили о готовности продолжат поддерживать принятые ранее договорённости по Сирии.

В тот же день ситуацию в Сирии Эрдоган обсудил с Меркель и Макроном. Все они выразили озабоченность в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией, а также отметили необходимость четырехсторонней встречи по САР с участием российского президента.

ИСТОЧНИК KP.RU