2020-02-22T22:03:31+03:00
Звезды

«Лишний раз попиариться»: Лещенко раскритиковал скандальный клип лидера Rammstein

Тилль Линдеманн создал свой новый проект, который назвал русским матерным словом [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Лишний раз попиариться»: Лещенко раскритиковал скандальный клип лидера Rammstein. Фото. ТАСС / Михаил Метцель«Лишний раз попиариться»: Лещенко раскритиковал скандальный клип лидера Rammstein. Фото. ТАСС / Михаил Метцель
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал новый клип солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Артист заявил, что таких, как Rammstein «сотни» и им надо жить. По его словам, именно для этого каждый предлагает «какие-то конфликтные вещи».

«Это специально сделано, как раздражитель какой-то, чтобы лишний раз поговорили, лишний раз попиариться. Мне это претит», - сказал он в беседе с "Говорит Москва"

При этом Лещенко подчеркнул, что его слова не ханжеские рассуждения.

Напомним, ранее Тилль Линдеманн организовал новый музыкальный проект, который получил название в виде выполненной латиницей фраза очень напоминает транслитерацию русского нецензурного слова. Первая песня проекта была выполнена в стиле EBM (electronic body music) и получила название Till the End («До конца»). Трек появился на YouTube 13 февраля, но официальный клип получился настолько откровенным, что его решили опубликовать на порносайте.

Rammstein назвал свой новый проект русским матерным словом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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