2020-02-18T11:28:51+03:00
Звезды

Лидер Rammstein назвал свой новый проект русским матерным словом

Клип на песню группы получился настолько откровенным, что его решили опубликовать на порносайте [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Немецкий музыкант Тилль ЛиндеманнНемецкий музыкант Тилль ЛиндеманнФото: Елизавета СУХОВА
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Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн организовал новый музыкальный проект, который получил необычное название. Выполненная латиницей фраза очень напоминает транслитерацию русского нецензурного слова.

Что касается первой песни новой группы музыканта, то она была выполнена в стиле EBM (electronic body music) и получила название Till the End ("До конца"). Трек появился на YouTube 13 февраля, однако официальный клип пришлось опубликовать на сайте для взрослых.

Дело в том, что видео получилось слишком откровенным, поскольку было выполнено в стиле жесткого порно. Одну из главных ролей в мини-фильме сыграл сам Линдеманн. Его имя также зашифровано в названии песни.

Сайт kp.ru писал, что многие клипы группы Rammstein содержат в себе элементы эротики и резонансные сцены - например, кадры повешения узников концлагеря.

Rammstein назвал свой новый проект русским матерным словом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Лидер Rammstein назвал свой новый проект русским матерным словом
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