Лидер Rammstein назвал свой новый проект русским матерным словом

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:28:51+03:00

Клип на песню группы получился настолько откровенным, что его решили опубликовать на порносайте [видео]

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Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн организовал новый музыкальный проект, который получил необычное название. Выполненная латиницей фраза очень напоминает транслитерацию русского нецензурного слова.

Что касается первой песни новой группы музыканта, то она была выполнена в стиле EBM (electronic body music) и получила название Till the End ("До конца"). Трек появился на YouTube 13 февраля, однако официальный клип пришлось опубликовать на сайте для взрослых.

Дело в том, что видео получилось слишком откровенным, поскольку было выполнено в стиле жесткого порно. Одну из главных ролей в мини-фильме сыграл сам Линдеманн. Его имя также зашифровано в названии песни.

Сайт kp.ru писал, что многие клипы группы Rammstein содержат в себе элементы эротики и резонансные сцены - например, кадры повешения узников концлагеря.

Rammstein назвал свой новый проект русским матерным словом.

ИСТОЧНИК KP.RU