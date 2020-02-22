Российские военные зафиксировали 25 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

22 Февр. 2020 2020-02-22T22:59:46+03:00

Российские военные зафиксировали о 25 обстрелах боевиков в Идлибской зоне деэскалации Фото: REUTERS

Обстрелу подверглись более 20 населенных пунктов в сирийских провинциях

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В субботу, 22 февраля, российские военные зафиксировали 25 обстрелов населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

«На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. За прошедшие сутки зафиксировано 25 обстрелов», - заявил он.

Журавлев отметил, что боевики обстреляли более 20 населенных пунктов в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.

Напомним, ранее из-за обострения ситуации в Идлибе в командовании вооружённых сил Сирии сообщили, что любые самолёты, нарушившие воздушное пространство страны, будут расцениваться как вражеская боевая цель.

Как писал сайт kp.ru, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах обсудить ситуацию в Идлибской зоне деэскалации 5 марта на встрече с российским и французским коллегами, Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель.

ИСТОЧНИК KP.RU