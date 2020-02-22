2020-02-22T18:39:48+03:00
Политика

Сирия пригрозила сбивать все самолёты, нарушающие воздушное пространство

Воздушные средства будут преследоваться силами ПВО вплоть до уничтожения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сирия пригрозила сбивать все самолёты, нарушающие воздушное пространствоСирия пригрозила сбивать все самолёты, нарушающие воздушное пространствоФото: REUTERS
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Любые самолёты, нарушившие воздушное пространство Сирии, будут расцениваться как вражеская боевая цель, которая должна быть уничтожена. Такое заявление сделали в командовании вооружённых сил САР.

«Силы ПВО получили приказ противодействовать всеми доступными способами. Любые самолёты будут расцениваться как вражеская боевая цель. Она будет преследоваться сразу же после обнаружения и уничтожаться сразу же после нарушения нашего воздушного пространства», - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас обострилась обстановка в сирийской провинции Идлиб. Анкара нанесла удары по 115 объектам сирийской армии. Атаку Турция назвала ответом на обстрел турецких военных в идлибской зоне деэскалации. Тогда погибли пятеро турецких военнослужащих, еще столько же получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова возобновить в Сирии военную операцию, если в идлибской зоне не прекратятся столкновения, позже он назвал «вопросом времени» начало военной операции Турции в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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