Сирия пригрозила сбивать все самолёты, нарушающие воздушное пространство

22 Февр. 2020 2020-02-22T18:39:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Любые самолёты, нарушившие воздушное пространство Сирии, будут расцениваться как вражеская боевая цель, которая должна быть уничтожена. Такое заявление сделали в командовании вооружённых сил САР.

«Силы ПВО получили приказ противодействовать всеми доступными способами. Любые самолёты будут расцениваться как вражеская боевая цель. Она будет преследоваться сразу же после обнаружения и уничтожаться сразу же после нарушения нашего воздушного пространства», - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас обострилась обстановка в сирийской провинции Идлиб. Анкара нанесла удары по 115 объектам сирийской армии. Атаку Турция назвала ответом на обстрел турецких военных в идлибской зоне деэскалации. Тогда погибли пятеро турецких военнослужащих, еще столько же получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова возобновить в Сирии военную операцию, если в идлибской зоне не прекратятся столкновения, позже он назвал «вопросом времени» начало военной операции Турции в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU