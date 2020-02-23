2020-02-23T00:46:53+03:00
Спорт

Овечкин забил юбилейную 700-ю шайбу в НХЛ

Глава Международной федерации хоккея уверен, что российский форвард «Вашинтона» готов побить рекорд Уэйна Гретцки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Товарищи по клубу «Вашингтон Кэпиталз» называют Овечкина OvechKINGТоварищи по клубу «Вашингтон Кэпиталз» называют Овечкина OvechKINGФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский форвард и капитан американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Девилз» забил свою юбилейную, 700-ю шайбу.

Таким образом, 34-летний россиянин стал восьмым игроком в истории НХЛ, которому удалось покорить этот рубеж. Первенство по числу голов в регулярных чемпионатах лиги пока удерживает канадец Уэйн Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах), однако, как считает президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, Овечкин готов побить рекорд легендарного канадского игрока.

«Алекс невероятный хоккеист. Я уверен, что он готов играть еще много-много лет. Он в очень хорошей форме, так что я считаю, что он готов побить рекорд», - сказал глава Федерации РИА Новости.

Он добавил, что раньше достижение Уэйна Гретцки казалось недостижимым, но если Александр «будет играть еще несколько лет» без серьезных травм, «то почему нет?»

Стоит отметить, что шайба Овечкина не помогла его команде выиграть, встреча в Нью-Джерси завершилась победой хозяев льда со счетом 3:2.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российский хоккеист занял восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, подвинув канадца Марка Мессье на девятую строчку рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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