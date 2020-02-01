Овечкин подвинул Мессье в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ

1 Февр. 2020 2020-02-01T07:14:27+03:00

Александр Овечкин начал профессиональную карьеру в 16 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Александр Овечкин занял восьмое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Таким образом он подвинул на девятое место в рейтинге другого хоккеиста, канадца Марка Мессье.

До лидера рейтинга, еще одного спортсмена из Канады, Уэйна Гретцки, Овечкину не хватает около 200 забитых шайб в ворота соперника - у Гретцки их 894 в 1487 матчах.

За карьеру форвард «Вашингтона» забросил 695 шайб. Профессиональную карьеру Овечкин начал в 16 лет, первым его клубом стало «Динамо». Хоккеист является обладателем Кубка Стэнли 2018 года, он трехкратный чемпион мира.

В первой семерке списка лучших снайперов НХЛ нет хоккеистов, которые в настоящее время выступают в лиге.

Сайт kp.ru писал, что Александр Овечкин стал первой звездой недели НХЛ - в трех матчах забил восемь голов.

ИСТОЧНИК KP.RU