2020-01-24T17:40:35+03:00
Спорт

Овечкин – лучший собутыльник в НХЛ

Так считают сами игроки Национальной хоккейной лиги
Константин ИВАНОВ
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Овечкин – лучший собутыльник в НХЛ!Овечкин – лучший собутыльник в НХЛ!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Накануне Матча звезд НХЛ американские СМИ провели необычное исследование. Игрокам Национальной хоккейной лиги задали вопрос: «С кем бы вы хотели выпить пива больше всего». По результатам соцопроса первое место занял российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Он набрал 14 процентов голосов. На втором месте оказался извечный соперник Ови канадец Сидни Кросби из «Питтсбурга». Замкнул тройку лучших собутыльников Джо Торнтон из «Сан-Хосе».

Организаторы исследования качественно подошли к делу. Они опросили 392 игрока из 31 клуба НХЛ. Так что результатам можно доверять. А выбор Александра Овечкина неслучаен. При том, что многие игроки в НХЛ демонстративно заявляют об отказе от алкоголя, Ови не видит ничего страшного, чтобы появиться в публичном месте с бутылочкой пива. Это ему не мешает покорять один рекорд за другим. Напомним, на днях Александр Великий вошел в десятку лучших бомбардиров за всю историю НХЛ, подвинув оттуда Марио Лемье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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