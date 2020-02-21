В Италии зафиксирована вспышка коронавируса

21 Февр. 2020 2020-02-21T22:57:45+03:00

За сутки число заболевших возросло с 3 до 17

Изменить размер текста: A A

Италия стала лидером по числу заражений коронавирусом в Европе за сутки. С 20 по 21 февраля число заражённых увеличилось с 3 до 17 человек. Эпицентром итальянской эпидемии стал небольшой город Кодоньо.

В десяти городах Ломбардии, где зафиксировали все 14 случаев заболевания, ввели запрет на проведение массовых мероприятий и торговлю. Разрешена покупка только предметов первой необходимости. В городах закрыли школы и детские сады.

Тем временем число заражённых коронавирусом за пределами Китая достигло 1 тысячи 200 человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что, по заявлению главы ВОЗа, сдерживать распространение коронавируса всё сложнее, и международная медицина должна действовать быстрее, чтобы контролировать эпидемию. Тедрос Гебрейесус также сообщил, что если мировая медицина успеет, кризис будет предотвращён, но если эта возможность будет упущена, мир ожидают серьёзные проблемы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756434" frameborder="0"></iframe> Китайский коронавирус мог распространиться через суп с летучими мышами.

ИСТОЧНИК KP.RU