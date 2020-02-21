2020-02-21T22:57:45+03:00
В мире

В Италии зафиксирована вспышка коронавируса

За сутки число заболевших возросло с 3 до 17
Ася КУЗНЕЦОВА
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Число заражённых коронавирусом за пределами Китая достигло 1 200 человекЧисло заражённых коронавирусом за пределами Китая достигло 1 200 человекФото: REUTERS
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Италия стала лидером по числу заражений коронавирусом в Европе за сутки. С 20 по 21 февраля число заражённых увеличилось с 3 до 17 человек. Эпицентром итальянской эпидемии стал небольшой город Кодоньо.

В десяти городах Ломбардии, где зафиксировали все 14 случаев заболевания, ввели запрет на проведение массовых мероприятий и торговлю. Разрешена покупка только предметов первой необходимости. В городах закрыли школы и детские сады.

Тем временем число заражённых коронавирусом за пределами Китая достигло 1 тысячи 200 человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что, по заявлению главы ВОЗа, сдерживать распространение коронавируса всё сложнее, и международная медицина должна действовать быстрее, чтобы контролировать эпидемию. Тедрос Гебрейесус также сообщил, что если мировая медицина успеет, кризис будет предотвращён, но если эта возможность будет упущена, мир ожидают серьёзные проблемы.

Китайский коронавирус мог распространиться через суп с летучими мышами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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