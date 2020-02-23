2020-02-23T02:07:57+03:00
В мире

Число зараженных коронавирусом в Италии возросло до 66

Второй случай заражения зафиксирован в Милане [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В итальянском Милане зафиксирован уже второй за сутки случай заражения «китайским коронавирусом» COVID-19, сообщили власти северной области Ломбардия. Общее число заразившихся этой опасной инфекцией в Италии возросло до 66 человек, двое – пожилой мужчина, проживавший в городе Падуя области Венето и жительница Ломбардии – скончались.

«Гражданин, проживающий в Медилье (город Милан), показал положительный результат теста на коронавирус. Это второй случай в Милане, 47-й в Ломбардии», - цитирует сообщение администрации региона РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, эпицентром распространения заболевания стал небольшой итальянский город Кодоньо. В связи со вспышкой заражения в десяти населенных пунктах области Ломбардия закрыли школы и детские зады, запретили уличную торговлю и массовые мероприятия, а местных жителей попросили не выходить из своих домов без особой необходимости.

Коронавирус в Италии:В Кодоньо закрывают школы, бары и клубы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вспышка коронавируса в Италии: Более 30 заболевших за двое суток, двое погибли

Особые меры ввели в 10 коммунах из-за вспышки коронавируса на севере Италии. Под подозрением в качестве носителей вируса находятся почти 600 человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Захарова назвала «намеренным вбросом» обвинения США в дезинформации о коронавирусе
Число зараженных коронавирусом в Италии возросло до 66
Украина определила своего участника «Евровидения – 2020»
Овечкин забил юбилейную 700-ю шайбу в НХЛ
В Мексике пропала девочка-подросток из России
В доме экс-главы МИД Украины убили бизнесмена
Российские военные зафиксировали 25 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
Серия взрывов в Багдаде: пострадали по меньшей мере 17 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-2019 в Италии превысило 50 человек
«Лишний раз попиариться»: Лещенко раскритиковал скандальный клип лидера Rammstein
Ученые выяснили, как коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухани
«Затевают крайне опасную игру»: МИД РФ отреагировал на военные учения Вашингтона
Госдеп обвинил Москву в проведении "кампании дезинформации" о коронавирусе
В посольстве рассказали о первичных результатах обысков у российских биатлонистов
Трамп возмущен решением вернуть в США заболевших коронавирусом
В Одессе вандалы разрисовали стелу в честь освобождения города от фашистов
Эрдоган заявил о планах встретиться с Путиным, Меркель и Макроном на саммите по Идлибу
Геологи обнаружили в Индии более трех тысяч тонн золота
Инкубационный период коронавируса COVID-19 может длиться дольше двух недель
Сирия пригрозила сбивать все самолёты, нарушающие воздушное пространство
Замглавы МИД РФ рассказал о восьми случаях нападения на российскую базу Хмеймим
У водителя автобуса, перевозившего украинцев на карантин, поднялась температура
Глава СНБО сообщил о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах
Офис Зеленского отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе