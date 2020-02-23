Число зараженных коронавирусом в Италии возросло до 66
В итальянском Милане зафиксирован уже второй за сутки случай заражения «китайским коронавирусом» COVID-19, сообщили власти северной области Ломбардия. Общее число заразившихся этой опасной инфекцией в Италии возросло до 66 человек, двое – пожилой мужчина, проживавший в городе Падуя области Венето и жительница Ломбардии – скончались.
«Гражданин, проживающий в Медилье (город Милан), показал положительный результат теста на коронавирус. Это второй случай в Милане, 47-й в Ломбардии», - цитирует сообщение администрации региона РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, эпицентром распространения заболевания стал небольшой итальянский город Кодоньо. В связи со вспышкой заражения в десяти населенных пунктах области Ломбардия закрыли школы и детские зады, запретили уличную торговлю и массовые мероприятия, а местных жителей попросили не выходить из своих домов без особой необходимости.
Коронавирус в Италии:В Кодоньо закрывают школы, бары и клубы.
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Особые меры ввели в 10 коммунах из-за вспышки коронавируса на севере Италии. Под подозрением в качестве носителей вируса находятся почти 600 человек (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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