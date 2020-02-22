Вспышка коронавируса в Италии: Более 30 заболевших за двое суток, двое погибли

Несмотря на заявления китайских властей о том, что эпидемия коронавируса пошла на спад, ситуация по вежу миру говорит об обратном. Всего за два дня на севере Италии в регионах Ломбардия и Венето выявлен уже 31 случай заболевания, причем число инфицированных растет с каждым часом. Появились и первые жертвы. 21 февраля скончался 78-летний Адриано Тревизан, которого госпитализировали уже в тяжёлом состоянии и спасти не смогли. Вторая жертва вируса женщина из Ломбардии, она скончалась в субботу, 22 февраля.

В соответствии с расследованием итальянских властей, в Ломбардии вирус появился 21 января, когда еще не был введен контроль на границах. Первый носитель вируса приехал из Китая, он не имел никаких симптомов заболевания и жил обычной жизнью. За последние недели он, по данным медиков, заразил как минимум трех человек в городах Кастильоне и Кодоньо, откуда вирус стал распространяться дальше по северу Италии. При этом, многие заболевшие, обращаясь к врачам, даже не могли предположить, что у них не обычная простуда, а «завезенная из Китая». Из-за этого медперсонал часто не предпринимал необходимых мер предосторожности, и как итог - пять сотрудников больниц тоже заразились.

Коронавирус в Италии: видео пустого города Кодоньо с дрона .

Сейчас на севере Италии царит настоящая паника. Правительство Италии выпустило постановление о введении «особых мер контроля» в 10 коммунах, где проживают более 50 тысяч человек. Туда уже направлены дополнительные отряды полиции и карабинеров, рассматривается вопрос привлечения армейских подразделений. Под подозрением в качестве носителей вируса находятся почти 600 человек, в городах, где выявлены заболевания отмены все массовые мероприятия, закрыты школы и магазины, не работает. Общественный транспорт. Местные власти призывают жителей не выходить из дома, и требует от работодателей не вызвать сотрудников на службу. Поезда проезжают эти населенные пункт без остановки. Журналистов, которые освещали события в этих городах также намерены посадить на двухнедельный карантин.

Коронавирус в Италии:В Кодоньо закрывают школы, бары и клубы.

Пока власти пытаются взять ситуацию под контроль, в итальянском обществе все больше растет страх перед выходцами из Китая. За последние дни отмечено уже три. Случая нападения на китайцев, например, в самом центре Турина, средь бела дня, итальянец избил китаянку, покупавшую себе мороженое. Нанося удары, он кричал: «У тебя вирус, убирайся из Италии!»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мэр города Кодоньо Франческо Пассерини:

Город как будто вымер, нам не привозят даже бензин. Остается надежда, что эта страшная история скоро закончится. Но мы всё-таки не в Чернобыле. Население понимает всю тяжесть ситуации. Мы оказались первым местом вспышки вируса в Италии, но это могло произойти в любом другом городе.

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