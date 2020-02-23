2020-02-23T09:17:27+03:00
Общество

Создана гиперзвуковая ракета для Су-57

Пока опытный образец не испытывали с самолетом-носителем
Юлия САЛЬНИКОВА
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Истребитель Су-57Истребитель Су-57Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Для российского истребителя Су-57 создали гиперзвуковую ракету. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Опытный образец разработан, но пока испытания с самолетом-носителем не проводили.

Характеристики ракеты пока не известны, источник сообщил только, что это малогабаритная ракета для внутрифюзеляжного размещения.

Летом 2019 года, после успешных государственных испытаний машины, началось серийное производство Су-57. За ближайшие несколько лет в распоряжение Минобороны поступит около 70 образцов новейшего истребителя.

Ранее президент Владимир Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом в мире из-за особенностей полета. Истребитель может поражать как воздушные, так и наземные цели.

Впервые Су-57 подняли в воздух в 2010 году, создавали военную машину в «ОКБ Сухого». Ранее власти Турции вели переговоры с российскими коллегами по вопросу покупки истребителей.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 и новый ударный беспилотник "Охотник" осуществили первый совместный полет - Минобороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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