Создана гиперзвуковая ракета для Су-57
Для российского истребителя Су-57 создали гиперзвуковую ракету. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Опытный образец разработан, но пока испытания с самолетом-носителем не проводили.
Характеристики ракеты пока не известны, источник сообщил только, что это малогабаритная ракета для внутрифюзеляжного размещения.
Летом 2019 года, после успешных государственных испытаний машины, началось серийное производство Су-57. За ближайшие несколько лет в распоряжение Минобороны поступит около 70 образцов новейшего истребителя.
Ранее президент Владимир Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом в мире из-за особенностей полета. Истребитель может поражать как воздушные, так и наземные цели.
Впервые Су-57 подняли в воздух в 2010 году, создавали военную машину в «ОКБ Сухого». Ранее власти Турции вели переговоры с российскими коллегами по вопросу покупки истребителей.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 и новый ударный беспилотник "Охотник" осуществили первый совместный полет - Минобороны РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU