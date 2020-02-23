Число погибших от коронавируса в Южной Корее увеличилось до четырех человек

23 Февр. 2020 2020-02-23T09:37:07+03:00

В Южной Корее две группы заболевших - в больнице и в Церкви Фото: REUTERS

В Южной Корее диагноз коронавирус подтвержден у более, чем 550 жителей

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Власти Южной Кореи подтвердили четвертую смерть от коронавируса. Заболевание подтверждено у 556 жителей, причем большая часть из них заразилась во время религиозного служения в Церкви Синчхонджи Иисуса.

- Инфекции распространялись во время массовых служб, проводимых группой в южном городе Тэгу. Случаи, связанные с кластером, были зарегистрированы в четырех городах,- сообщает Reuters.

Другая группа заболевших имеет отношение к больнице в провинции Северный Кёнсан. Весь персонал учреждения, а также пациенты взяты на контроль. Коронавирус распространился среди медиков и пациентов психиатрического отделения.

Две из четырех смертей произошли в больнице. Четвертым погибшим был как раз 57-летний мужчина, проходивший здесь лечение.

В Южной Корее заявляют об "устойчивом распространении вируса", это значит, что основная часть заболевших не посещала Китай, коронавирусом заразились у себя в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU