Число погибших от коронавируса в Южной Корее увеличилось до четырех человек
Власти Южной Кореи подтвердили четвертую смерть от коронавируса. Заболевание подтверждено у 556 жителей, причем большая часть из них заразилась во время религиозного служения в Церкви Синчхонджи Иисуса.
- Инфекции распространялись во время массовых служб, проводимых группой в южном городе Тэгу. Случаи, связанные с кластером, были зарегистрированы в четырех городах,- сообщает Reuters.
Другая группа заболевших имеет отношение к больнице в провинции Северный Кёнсан. Весь персонал учреждения, а также пациенты взяты на контроль. Коронавирус распространился среди медиков и пациентов психиатрического отделения.
Две из четырех смертей произошли в больнице. Четвертым погибшим был как раз 57-летний мужчина, проходивший здесь лечение.
В Южной Корее заявляют об "устойчивом распространении вируса", это значит, что основная часть заболевших не посещала Китай, коронавирусом заразились у себя в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU
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