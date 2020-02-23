2020-02-23T14:54:46+03:00
Политика

Песков сообщил, что Турция не выполнила сочинские соглашения по Сирии

Документ, подписанный президентами России и Турции, предполагал, что именно власти Анкары будут обеспечивать разведение сил и вывод вооружений
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что турецкие власти не выполнили условия сочинских соглашений. Речь идет о меморандуме о взаимопонимании, документ подписан в октябре 2019 года президентами России и Турции. Благодаря этим переговорам завершилась спецоперация "Источник мира" в Сирии.

Стороны договорились, что российские и турецкие военные начнут совместно патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы. Турки обязались обеспечить вывод тяжелых вооружений, размежевание и разведение сил.

Об этом в в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1» напомнил Дмитрий Песков. Он сообщил, что боевики, которые нападают на позиции сирийской правительственной армии, хорошо оснащены. У них есть и техника, и боеприпасы.

- Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки. И все это, к сожалению, не способствует нормализации обстановки,- сказал представитель Кремля.

После атаки 20 февраля, когда поддерживаемым турками боевикам удалось занять один из пунктов сирийцев, состоялись телефонные переговоры лидеров трех стран - России, Франции и Германии. Макрон и Меркель заявили о готовности способствовать "снижению напряженности" в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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