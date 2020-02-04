Пушков: Польша ничего не выиграла от «победы» в историческом споре с Россией

4 Февр. 2020 2020-02-04T06:12:08+03:00

Комментируя заявление главы польского МИД, российский политик отметил, что этот миф есть только «в головах варшавских политиков»

Изменить размер текста: A A

Комментируя заявление польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича о «победе» Польши в «историческом споре с Россией» по поводу Второй мировой войны, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что Варшава ничего не выиграла и ничего не изменила в оценке событий тех лет.

«Польша ничего не выиграла: только в головах варшавских политиков есть этот миф. С точки зрения международного права Россия — страна-победительница во Второй мировой войне. Польша здесь ничего не изменила», - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

Пушков добавил, что «жёсткая риторика и требование «компенсаций» не могут быть основой для нормализации отношений» между странами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Чапутович заявил, что после того, как поляки «определенно выиграли» спор с Россией, которая, по его словам, «попыталась навязать свое повествование истории», можно «успокоить эмоции» и нормализовать отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU