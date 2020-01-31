2020-01-31T20:25:35+03:00
Политика

Польша заявила о своем "безоговорочном" праве на репарации от России

Варшава вновь обвинила нашу страну в нанесении республике ущерба во время Второй мировой войны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В МИД Польши заявили о праве требовать военные репарации от РоссииВ МИД Польши заявили о праве требовать военные репарации от РоссииФото: REUTERS
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Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что у Варшавы есть "безоговорочное" право требовать военные репарации от России за ущерб, якобы нанесенный во время Второй мировой войны.

По словам дипломата, эта тема должна подниматься постоянно, поскольку она не имеет срока давности. Что касается разрешения ситуации с Россией, то Яблонский считает, что в условиях сегодняшней политической ситуации любые попытки достичь соглашения с Москвой связаны с рядом трудностей, передает Radio Zet.

Сайт kp.ru писал, что ранее репарации потребовал также лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он заявил, что РФ наравне с Германией должна выплатить республике компенсацию за ущерб.

На деле же стороны еще в 1954 году закрыли этот вопрос. Варшава на протяжении почти десяти лет получала часть средств, которые СССР получала из восточной Германии, а в 1954 году взимание прекратилось по обоюдному решению.

Качиньский заявил, что Россия должна выплатить Польше репарации.В Варшаве вновь обвинили Советский союз в нанесении ущерба республике в годы Второй мировой войны

ИСТОЧНИК KP.RU

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